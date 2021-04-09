陽台別只用來堆雜物！4種佈置方法學起來　變身高質感文青小角落

▲4種讓陽台發揮最大效益的佈置。（圖／Pinterest）

陽台是用來接收陽光的場域，在居家空間中雖不是必要，但擁有卻是一件很幸福的事情，在寸土寸金的都市裡，陽台是不可多得的空間，如果陽台總是堆滿雜物，不但造成空間安排的浪費，想必居住起來也會讓心情不好，甚至連帶影響居家風水與個人運勢。以下介紹4種讓陽台發揮最大效益的佈置，不妨把家裡的陽台整理一下，打造高質感的文青小角落吧！

1. 陽台變身花園

▲把陽台變花園。（圖／Pinterest）

陽台除了堆放雜物之外，最常就是用來當作花園。根據陽台的大小和面光的方向選擇不同的植物與擺放方式，例如家中陽台較大，可選擇大型植栽，如果空間較小也沒關係，可以小盆栽為主，擺放方式則可利用立面空間，以盆栽架或懸吊的方式，讓陽台空間變得更加豐富。

2. 陽台變身咖啡廳

▲變身咖啡廳也可以。（圖／Pinterest）

咖啡廳給人的印象總是愜意、有質感，通常會認為常去咖啡廳的人都有著高生活品質，如果能把咖啡廳搬進家裡就好了！這時陽台就是一個很好的場域，空間不需要太大，只要能夠擺得下咖啡桌、咖啡椅就可以了，桌面或陽台的牆面可適度添加擺飾，搭配著自然光和濃郁的咖啡香，在這裡待上一整天也不會膩。

3. 陽台變身書房

▲變身書房好有質感。（圖／Pinterest）

家裡沒有多餘的空間編制書房，陽台就是不錯的選擇，既有良好採光，還能欣賞窗外美景。一般而言，要打造陽台書房會需要大一點的面積，可以擺放書桌、書櫃等等，但如果空間狹小也沒關係，可以使用折疊式的層板當作書桌，桌面可以擺放簡易小盆栽，增加空間質感及讀書效率。但如果要改造成書房，最好是封閉式的陽台設計，避免下雨時淋濕。

4. 陽台變身健身房

▲變身健身房。（圖／Pinterest）

家中擁有健身房也是不少人的夢想，光線充足的陽台也很適合改造成運動空間，可以是簡易的瑜伽墊，可以是基礎的健身器材，如跑步機、飛輪等，甚至 TRX、單槓組也都可以，其他沒有使用的空間同樣可以放置盆栽點綴，獨立出專屬的運動空間，發揮陽台的多種用途。

如果陽台變得這麼美，就算什麼也不做、在那裡耍廢一整天都是一件很幸福的事。不過要注意在進行陽台改造的時候，盡量避免陽台外推，除了可能會有違建等相關法規的問題，也會有安全上的疑慮喔！

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