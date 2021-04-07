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「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！

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▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣樂高迷注意啦！在數年前IKEA曾宣布將與樂高合作開發新商品，終於實體化推出的「BYGGLEK系列」，將在4／8正式在台灣開賣！由於首批貨量有限，除了只在實體店販售外，還僅限會員購買，原因就是在歐洲上市時被搶爆，「首日就出現缺貨」，想搶先珍藏的民眾記得快衝一波（當然會員卡要先辦好）！

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／IKEA提供）

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／IKEA提供）

由IKEAＸ樂高聯名推出的BYGGLEK系列，概念是將樂高化成儲物箱，共推出4樣商品，包含積木遊戲盒３件組、2款不同尺寸的積木遊戲盒和1款樂高積木零件，更棒的是整套系列與原樂高配件都相容，可以「無限解壓縮」的意思，隨時都能以樂高的積木補充內容，蓋成一間城堡都沒問題。

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／IKEA提供）

BYGGLEK以「結合收納與遊戲」為概念，開發出兼具收納、遊戲及展示三種功能的產品，將玩樂跟收納結合的想法實在超酷！不但讓積木能有固定收納的地方，也讓收納盒也成為創意家飾品，多種玩法創意不設限，連遊戲盒都像放大版的樂高積木一般，實用跟趣味通通收進來！

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／IKEA提供）

積木遊戲盒本身就是樂高拼接的一部分，也兼具收納功能，盒子也能互相連接堆疊，也變成遊戲的一部份，並蓋出大型的作品，也能收納家中小物，盒蓋上用樂高拼出物品外型或英文字母，當作標示收納物或是留言板也超棒噠。

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列。（圖／IKEA提供）

▲只要在外圍搭配其他樂高積木就能組成大型的機器人、火箭、雪人等。

BYGGLEK樂高積木組共有201塊樂高組件，除了基本的款式之外，還有樂高小人、熱狗、廚具等，還能與其他樂高款式相容，實測時組裝非常容易，內部的說明書仍承襲IKEA組裝風格，簡單明瞭而且好組合，小孩也能輕鬆組裝，盒蓋上方就是一塊大型的樂高天地，隨意讓使用者發揮創意。

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

4樣商品包括3款積木遊戲盒，單價499元起至599元，以及「積木201件組」，售價599元，將在4／8於全台六家IKEA開賣，首波只限IKEA實體店販售，且因貨量有限，僅開放IKEA卡友購買，每人每卡每日限購3件商品，辦會員是免費的，想收集的民眾快去辦卡準備搶一波啦！

▲IKEAＸ樂高聯名BYGGLEK系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲心中渴望能有悠閒的下午茶！就使用積木201件組的零件創作。

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關鍵字：

IKEA, 樂高, LEGO, BYGGLEK, 聯名, 台灣開賣, 限量, 敦北

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