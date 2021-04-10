「綠色生活」成為趨勢！從衣著服飾到每日食物　都能實踐環保美學

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

現代人越來越重視環保議題，為響應4月22日地球日，可以試著將綠色生活態度融入食衣住行育樂中，從日常用品、衣著服飾到每日食物，都能以環保的概念為出發點，在日常生活中做出對世界更好的選擇。

【環保生活】

落實環保生活可以從改變日常用品做起，有很多使用環保竹纖維、木頭廢料或回收寶特瓶再製而成的器皿、小物，在造型上也兼具設計感，使用它們能讓平凡的用餐習慣更加有意義。

1.DOT design re-ing 菱格盤

這款盤子將環保竹纖維與食品級天然色素結合，做出自然舒服的顏色，配上菱格紋路更有質感，在光影照射下會產生光澤。有圓盤、長型盤兩種形狀，用起來穩固好堆疊。

2.padou ECORIP環保恆溫抽繩袋

這款商品採用特殊技術，將回收寶特瓶再製成機能纖維，做出具恆溫功能的便當袋。不僅集結輕量、防水、好清洗等優點，便利抽繩與簡約時尚色系設計，在城市與郊外使用都相當適合。

3.i+Deal Ecoffee Cup 16oz隨行杯

每天買飲料都在浪費杯子，不知不覺就會對環境帶來傷害，所以趕快買一個隨行杯來愛護地球吧！英國設計品牌Ecoffee Cup以自然好分解的天然竹纖維、植物性黏合劑為材料，打造出繽紛個性的隨行杯。

【綠色時尚】

除了日常用品，服裝配件上也能有環保的選擇。現在有很多使用海玻璃、非動物皮革、廢料回收打造的時尚服飾配件，讓你在追求流行的同時，也對環境友善盡一分心力。

1.O.N.E The ONE Bag 素皮革迷你圓包

澳門設計品牌O.N.E選用由100％回收塑料瓶製成的素皮革，將獨特設計美學結合環保議題，透過日常穿搭配件展現對環境的重視，打造出既優雅又實用的美型包款。

2.IDIOS不規則淺藍木皮圓形戒指

中國大陸設計品牌IDIOS將原要被燒毀的樹木邊角料，透過特殊工藝將木皮紋理封存並注入各式色彩，創造出每款僅有一種花色的波紋戒指，打造吸睛的再生戒指。

3.Bullet by Army of Interns 再生面料泳衣

以前衛時髦泳裝為名的泰國設計品牌Bullet by Army of Interns，不只帶給大家新穎泳衣美學，更一同響應環保愛地球，推出100%由可回收材料製成的泳衣系列，透過特數剪裁、撞色設計打造實穿又永續的新選擇。

【蔬食餐飲】

想要關心環境、減緩地球暖化，可以試試看輕盈沒負擔的飲食新習慣。改吃蔬食料理能減少疾病風險，讓身體更健康，吃下去的每一口，都能對世界帶來好的影響。

1.綠帶純植物烘焙 雪球手作餅

綠帶純職務烘焙以環保、健康為出發，透過各式無蛋奶純植物糕點，讓大家認識傳統西點的另一種美好滋味，嚴選有機椰子油與杏仁粉為基底，混入法國頂級巧克力、綠藻抹茶及台灣春茶，打造讓身體無負擔卻美味的雪球手作餅。

2.沐日 法式田園白酒燉菜鹹派

沐日嚴選當日新鮮蔬菜和冷榨有機橄欖油，以白酒費時燉煮出不加一滴水的燉菜餡料，讓你一口咬下鹹派，就能嚐盡野菜的清甜精華，感受帶有濃濃普羅旺斯風情又營養均衡的美味。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

3. Miacucina 蔬食餐廳

Miacucina是知名的蔬食餐廳，以披薩、義大利麵等西式料理，翻轉一般人對蔬食的既定印象，以時尚美味的新形象吸引顧客，沒有吃素習慣的人也更願意嘗試，目前已有多家分店。

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