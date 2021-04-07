「錶王」PP夯錶確定停產！　W＆W錶展曝光橄欖綠款安慰鐵粉

▲W&W錶展即日起至13日共有38個品牌線上發表新錶，當中19個品牌14日將參加上海登場的實體錶展。（圖／翻攝W&W官網，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

受限於新冠肺炎疫情未歇，瑞士日內瓦實體錶展Watches & Wonders（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）改為線上發表，今下午起至13日正式上線，除了以歷峰（Richemont）集團為首的卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）等品牌，首度加入陣容還有「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、勞力士（Rolex）等，共38個品牌以直播、座談會方式與錶迷互動，當中19個品牌14日至18日將轉往上海舉辦實體錶展。

▲PP推出橄欖綠面的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，約1,018,000元。（圖／翻攝W&W官網，以下同）





▲PP錶圈鑲梯鑽的NAUTILUS REF.5711/1300A腕錶，約2,760,000元。



運動錶聲勢正旺，錶界近日盛傳PP熱門錶款NAUTILUS金鷹系列Ref. 5711/1A精鋼錶即將停產，讓此錶款身價超定價飆漲，W&W錶展一揭幕，PP旋即證實此項消息，確認2021年將是最後一年生產Ref. 5711/1A，但品牌加碼驚喜安慰錶迷，推出橄欖綠色面盤的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，且同時推出錶框鑲嵌梯鑽的精鋼錶。

▲PP NAUTILUS Ref. 5990/1 Nautilus Travel Time Chronograph玫瑰金腕錶，3,105,000元。



PP另外曝光2款新錶也都出自NAUTILUS金鷹系列，複雜功能錶為玫瑰金材質的Ref. 5990/1 Nautilus Travel Time Chronograph兩地時間計時碼錶，而最華麗的設計則為整只錶以雪花鑲嵌美鑽Ref.7118/1450R珠寶錶，身價突破千萬元。

▲PP鑲嵌超過2500顆美鑽的Ref.7118/1450R NAUTILUS珠寶錶，約10,694,000元。



江詩丹頓（Vacheron Constantin）運動錶OVERSEAS系列，首次推出白金款的超薄萬年曆錶，一款飾有鏤雕工藝，另一款配備藍色漆面錶盤，均附3條錶帶可快速替換，一次滿足想擁有運動錶又講求功能的收藏家。

▲江詩丹頓運動錶系列OVERSEAS推出白金款超薄萬年曆腕錶。（圖／江詩丹頓提供）



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