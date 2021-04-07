最近讓妳感到焦慮的事情　這樣做就能完美解決

文／柯夢波丹 圖／COSMO

當生活遇到困惑與瓶頸時，正是學習如何面對與跨越的時後，擁抱這樣的片刻，妳將有所學習並能運用在生命之中！

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選一張！

選好了嗎？我們來解牌吧！

1. 領導力-大天使加百列

先學習管理好自己

妳的焦慮目前來自於不上不下的狀態，無論是工作或生活中，是時候學習管理好自己，並在工作上學習承擔更大的責任，學習如何管理之時，可能妳會有自我懷疑的時候，放下擔憂別人如何看妳的想法，現在是專注於自己的優點，並把才能發揮出來了。

2. 一切安好-大天使耶利米爾

學習順應接納一切的發生

有時表面看起正在發生的是一個問題或麻煩，此時別只顧著焦慮，這並不會幫助事情前進，當把這個問題在緩緩，耐心等待一段時間，就會從中找出端倪，並且懂得如何以輕鬆並適當的方式來處理，急於一時要做出一個好決定時，反而欲速則不達。

3. 勇氣-大天使亞列爾

妳需懂得捍衛自身立場

當妳選到這張牌卡時，並不是要用一種情緒化或莽撞的方式去處理妳現在認為有衝突的狀況，這只會讓自己更焦慮，去搞清楚到底妳的信念是什麼，當妳不清楚自身的信念，那麼遇到事情發生時，只會隨情緒起舞；為自己的原則挺身而出需要勇氣，但這也會帶來清晰和踏實。

4. 展開妳的翅膀-大天使耶利米爾

走出舒適圈

現在不是要退縮的時候喔，目前正在發生的情況或許感到焦慮，不過也正告訴妳該是改變的時候到了，把焦點和精力放在妳要去的方向，而不是那些永遠解決不完但卻不重要的事情上，避免自己與太過負面或總是在自我懷疑的人相處，在此時妳需要非常專注。

5. 健康的生活方式-大天使拉斐爾

調整身心的品質

不健康的飲食和生活品質，正是妳焦慮的來源，目前妳的生活習慣是非常需要調整的，這張牌卡的督促並不是要多麽嚴格對待自己，而是告訴妳整體內外健康的重要性，當妳願意用心照顧好自己，那麼對未來的展望和對自己的自信將會開始提升。

6. 超覺知力-大天使烏列爾

別太小看自己

當妳充滿許多想法，有趣的點子，但卻沒發揮出來時，內在的能量會不對堆積，無法流通，而形成一種焦慮的感受，學習著把自己很有創意的想法點子付諸於行動，留意身邊重複出現的訊息，這些訊息都在告訴妳，要具體的去執行自己的夢想，那麼當焦慮來襲時，就能輕而易舉地跨越。

7. 寧靜-大天使夏彌爾

處理事情保持平靜的心

先放下哪些人很討厭，或哪些事很麻煩的想法，因為妳跟他們一樣目前都身在其中，學習看見事情表面背後的真相，才會看見所要學習的，以及找出一個解決之道，妳會發現原來事情並不是當初外表所看見的那樣，在這個過程「信任」的心態是重要的，而不是去揪著自己或對方的對與錯來浪費時間批判。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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