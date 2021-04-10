韓網推到爆！5個必追「減肥食譜」IG帳號　照著吃一個月絕對瘦

文／柯夢波丹

想到減肥食譜，你該不會只知道要吃雞胸肉、沙拉和地瓜？老是這些菜單的減肥食譜就算輪著變換，也還是很無趣了！畢竟減肥就是一件難事，如果每天還要吃一樣的減肥食譜，根本就是要人命，就算再有毅力也很難瘦下來啊！

不過，要是每天的減肥食譜都可以有些變化，甚至還吃得飽，這樣的減肥方式是不是應該試一下呢？編可先把話說在前面，以下這幾位韓國instagramer的IG帳號你可得記下來，他們的減肥食譜絕對讓你口水直流，要是錯過了，之後就只能每天都是無聊的餐點輪替，減肥怎麼樣也瘦不下來。

1.@october_diet

追蹤數雖然不多，但是這位instagramer的減肥食譜都相當平易近人 ，讓笨手感覺也可以輕鬆做出一道減肥餐。從2016年開始執行減肥計畫，人生最高體重甚至到了88公斤，靠著調整飲食、運動健身，甚至最多瘦了30公斤！IG版面簡單，沒有太多的顏色作調整，讓你輕鬆就能模仿他的食譜。

2.@gobi_diet

IG上擁有1.6萬人追蹤，不僅會分享自己的減肥食譜，生活中偶爾放縱的小甜點也會和大家分享，整體看起來會讓人覺得減肥沒有那麼痛苦，反而是件「美學」。就算外食也沒問題，平時也會分享外食的挑選，讓你吃外食也能吃得瘦！

3.@diet.storage

擁有一萬人的追蹤數，可以說是「網美級食譜」，每個擺盤、料理都非常漂亮，讓你不會覺得他是道減肥餐，因為拍得太漂亮，料理呈現方式也很完美，常常會讓人有種想嘗試看看的感覺。如果你也是容易被美感所影響的人，這個帳號追下去，包準你減肥成功！

4.@ddietx2020

光是看這版盤就讓人心動啊！看似枯燥乏味的餐點，都能變成這樣，好像是咖啡廳的料理一樣，這樣的減肥餐點你應該也想試試看吧？時常利用水果當作減肥食譜，搭配上漂亮的擺盤、色調的調整，疫情不能常常出門的時候，就在家裡模仿一次，不僅吃得健康，也能美化你的IG版面呢！

5.@loveinsony

誰說減肥不能吃很飽？看看這位instagramer就知道，減肥絕對可以讓你吃得跟平常一樣豐盛！挑選營養且含有豐富蛋白質的食物，一樣可以吃澱粉，將白米飯換成紫米，減少熱量，多了營養，絕對是減肥食最好的幫手。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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