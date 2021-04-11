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米其林星廚水果塔快閃信義區！港式珍奶口味、無花果瑞可達起司必點

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文／柯夢波丹　

去年11月新開幕、由米其林星廚林明健打造的《TART TAIPEI手工酥塔專門店》，擅長使用新鮮水果與各式創意口味打造出獨一無二的手工酥塔，即日起至8月31日快閃新光三越台北信義新天地A11館，不僅可以吃到超人氣焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔四款常溫酥塔，更有無花果瑞可達起司、葡萄柚烏龍茶、藍莓黑醋栗、草莓香草等人氣水果塔也能嚐鮮，最棒的是還推出快閃店獨家限定口味「珍珠港式奶茶塔」，只有這裡吃的到的人氣酥塔可別錯過！

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

▲手工酥塔專門店tart taipei進駐新光三越信義A11。（圖／TART TAIPEI提供，下同）

這一次的快閃店，延續品牌艷陽橘色系，TART TAIPEI為新光三越信義A11館打造了一間時尚亮眼的搶眼店鋪。在這裡妳將可以見到水果塔現場手工填餡，更在手工酥塔皮內注入各式風味卡士達或自製果醬，與季節鮮果巧妙搭配出獨一無二酸甜清新滋味。

TART TAIPEI快閃店獨家開賣：珍珠港式奶茶塔

新光三越快閃店獨家推出的「珍珠港式奶茶塔」，特別結合台灣及香港二款國民飲品珍珠奶茶、港式奶茶，將濃甜入味、Q香彈口的黑糖珍珠，錫蘭紅茶加入黑白淡奶製成略帶苦澀茶香濃郁的港式奶茶卡士達餡，搭配上酥香塔皮，口感超完美。

珍珠港式奶茶塔，NT$88元／顆

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

TART TAIPEI快閃店必嚐口味推薦

班蘭咖椰塔，NT$68元／顆

以Chef Kin旗下米其林一星LONGTAIL經典甜點「法式咖椰吐司」為本，班蘭葉與椰奶的柔和幽香，焦糖醬油的鹹甜調和，洋溢南洋風情。

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

藍莓黑醋栗塔，NT$138元／顆

完美組合藍莓黑醋栗果醬、藍莓卡士達、新鮮藍莓三種風貌與層次，充滿酸甜誘人莓果香氣。

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

無花果瑞可達起司塔，NT$138元／顆

將Chef Kin旗下米其林一星LONGTAIL人氣前菜無花果瑞可達起司以酥塔風貌創新呈現，奶香輕盈的瑞可達起司為內餡，香料波特酒醬賦予無花果醇厚甘香，有如開胃小點般舒心宜人。

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

焦糖布蕾塔（即原味蛋塔），NT$68元／顆

將蛋奶餡注入酥塔皮，烘烤至表面略呈焦糖化美味印記，暖濃蛋奶香氣瀰漫，猶如烤布蕾般柔嫩欲化的滑順口感與酥鬆塔皮完美交融為一體。

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

黃金流沙塔，NT$78元／顆

內餡交融鹹蛋黃與奶油乳酪，一口咬下味蕾湧入濃郁飽滿鹹香。

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

【新光三越A11快閃店】

■地址：台北市松壽路11號（新光三越A11館1F）

■營業時間：11:00~21:30（週五、六營業至22:00）

■僅提供外帶，無內用座位

▲水果塔。（圖／柯夢波丹提供）

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, TART TAIPEI, 新光三越, A11, 水果塔

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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