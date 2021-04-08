「泡泡相機」拍美照必備！可愛造型剛好遮臉　按下快門馬上自帶濾鏡

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@pikka.1206、10x10.co.kr

日本大創有很多有趣的小物，最近就有一款「泡泡相機」洗版IG，成為日妞們出遊必備的拍照神器。「泡泡相機」有著圓圓造型，搭配藍、白配色，拿來遮住臉、擺出正在拍照的姿勢也太可愛，按下去就會有泡泡飛出來，飄在周圍就像自帶特效，充滿童心的設計讓人超心動。

「泡泡相機」雖然像小朋友的玩具，但它的魅力讓大人也無法抗拒，外觀造型就很吸引人，圓圓形狀很童趣，藍、白配色則讓人聯想到天空和雲朵，中間鏡頭部分是泡泡的出口，只要裝入電池，按下相機上方的快門鍵，就會噴出透明泡泡，小巧尺寸外出攜帶很方便，不管是野餐、郊遊，有了它就能拍出更美的照片。

拍照時很多人會拿「泡泡相機」遮臉，擺出正在拍照的姿勢，旁邊有許多透明泡泡飄著，看起來就像自帶濾鏡和特效，唯美又夢幻。也可以單純用手拿著拍，周遭景色加了泡泡點綴，拍起來更有氣氛。這款相機在日本大創販售，一個只要300日圓（約台幣77元），大人、小孩都超想要。

除了日本，大創韓國文具雜貨10X10也有販賣「泡泡相機」，這款做成熊熊造型，中間鏡頭是熊的頭，有兩隻熊耳朵，下方則有熊掌圖案，有粉紅配白、薄荷綠配黃兩款，超嫩配色讓人少女心噴發，按下頂部的按鈕，就會有泡泡跑出來，實在是太夢幻啦！

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