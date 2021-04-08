fb ig video ETtoday search mobile

「泡泡相機」拍美照必備！可愛造型剛好遮臉　按下快門馬上自帶濾鏡

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@pikka.1206、10x10.co.kr

日本大創有很多有趣的小物，最近就有一款「泡泡相機」洗版IG，成為日妞們出遊必備的拍照神器。「泡泡相機」有著圓圓造型，搭配藍、白配色，拿來遮住臉、擺出正在拍照的姿勢也太可愛，按下去就會有泡泡飛出來，飄在周圍就像自帶特效，充滿童心的設計讓人超心動。

▲泡泡相機。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

「泡泡相機」雖然像小朋友的玩具，但它的魅力讓大人也無法抗拒，外觀造型就很吸引人，圓圓形狀很童趣，藍、白配色則讓人聯想到天空和雲朵，中間鏡頭部分是泡泡的出口，只要裝入電池，按下相機上方的快門鍵，就會噴出透明泡泡，小巧尺寸外出攜帶很方便，不管是野餐、郊遊，有了它就能拍出更美的照片。

拍照時很多人會拿「泡泡相機」遮臉，擺出正在拍照的姿勢，旁邊有許多透明泡泡飄著，看起來就像自帶濾鏡和特效，唯美又夢幻。也可以單純用手拿著拍，周遭景色加了泡泡點綴，拍起來更有氣氛。這款相機在日本大創販售，一個只要300日圓（約台幣77元），大人、小孩都超想要。

除了日本，大創韓國文具雜貨10X10也有販賣「泡泡相機」，這款做成熊熊造型，中間鏡頭是熊的頭，有兩隻熊耳朵，下方則有熊掌圖案，有粉紅配白、薄荷綠配黃兩款，超嫩配色讓人少女心噴發，按下頂部的按鈕，就會有泡泡跑出來，實在是太夢幻啦！

▲泡泡相機。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲泡泡相機。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲泡泡相機。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

►打造居家電影院！超萌「熊大投影機」僅手掌大　可投影出50吋螢幕

►日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

關鍵字：

日本, 大創, 泡泡相機, 玩具, 泡泡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！ 比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會成功人早起的3個辦法 女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面