fb ig video ETtoday search mobile

「自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值」張曼娟12句金句道盡愛情

>

▲▼張曼娟金句。（圖／Unsplash）

▲女孩們即便是再愛別人，也別丟了自己。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

人生中總會遇到迷茫的時候，你可能因為一個人、一本書或是一句話而豁然開朗，在這盤點作家張曼娟的12條金句，從她饒富深義的文字中，或許能讓你得到一絲共鳴。

#在我們既漫長又短暫的一生裏， 不可能討好所有人，令每個人都滿意。 不要丟失了自己，已經是很大的成就。

#在愛戀時，我們應該自信而謙卑。 這自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值。 這謙卑是因為平凡如我，竟能得到你的理解與摯愛。

▲▼張曼娟金句。（圖／Unsplash）

#有一天，總會有那麼一天， 我們看著大家熱烈爭取的東西，無動於衷。 於是知道，別人想要的，不一定是我的追求。淡定了，也就成長了。

#在愛情關係裡，女人總是費盡心思，男人卻又太漫不經心，所以才會有那麼多的不平衡。

#愛是藏不住的，就像不愛是裝不來的。

#愛人者有力，自愛者強。一個愛自己的人，才能在愛戀時不患得患失，不索求過度，使愛的步伐平穩自在。先愛自己，再愛別人，是道德的。

▲▼張曼娟金句。（圖／Unsplash）

#我把他完整的世界還給他；我帶著一個完整的自己離開。

#期望別人配合自已，便是退化的開始。

#一個女人的成長，常常是從背棄童話開始的；一個女人的成功，則是創造了屬於她自己的童話。

▲▼張曼娟金句。（圖／Unsplash）

#漸漸變回那個愛笑愛鬧的快樂女人，雖然，有的時候難免寂寞，卻不再覺得自己一無是處。

#最近才學會，很多事情都只能笑一笑， 那些說不清，也不必說的。

#世界上沒有真愛，也沒有假愛。 只有愛，以及不愛，如此而已。

►台情侶3大分手原因出爐　「床事不合」排第二，冠軍是感情大魔王

關鍵字：

張曼娟, 金句, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

超準！從「鞋款」看潛在性格，愛穿白鞋很隨和、愛穿新鞋有「這個特質」 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 IKEA百元起「隱藏收納好物」TOP 10！雜亂小物一秒收　空間瞬間增大 IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 Jennie富千金全套香奈兒賞花　腰一彎「邪惡視角」耍性感 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面