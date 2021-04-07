「自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值」張曼娟12句金句道盡愛情

▲女孩們即便是再愛別人，也別丟了自己。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

人生中總會遇到迷茫的時候，你可能因為一個人、一本書或是一句話而豁然開朗，在這盤點作家張曼娟的12條金句，從她饒富深義的文字中，或許能讓你得到一絲共鳴。

#在我們既漫長又短暫的一生裏， 不可能討好所有人，令每個人都滿意。 不要丟失了自己，已經是很大的成就。

#在愛戀時，我們應該自信而謙卑。 這自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值。 這謙卑是因為平凡如我，竟能得到你的理解與摯愛。

#有一天，總會有那麼一天， 我們看著大家熱烈爭取的東西，無動於衷。 於是知道，別人想要的，不一定是我的追求。淡定了，也就成長了。

#在愛情關係裡，女人總是費盡心思，男人卻又太漫不經心，所以才會有那麼多的不平衡。

#愛是藏不住的，就像不愛是裝不來的。

#愛人者有力，自愛者強。一個愛自己的人，才能在愛戀時不患得患失，不索求過度，使愛的步伐平穩自在。先愛自己，再愛別人，是道德的。

#我把他完整的世界還給他；我帶著一個完整的自己離開。

#期望別人配合自已，便是退化的開始。

#一個女人的成長，常常是從背棄童話開始的；一個女人的成功，則是創造了屬於她自己的童話。

#漸漸變回那個愛笑愛鬧的快樂女人，雖然，有的時候難免寂寞，卻不再覺得自己一無是處。

#最近才學會，很多事情都只能笑一笑， 那些說不清，也不必說的。

#世界上沒有真愛，也沒有假愛。 只有愛，以及不愛，如此而已。

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