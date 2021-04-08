風・Luxury／沛納海再生物料製百萬錶！　卡地亞用蘋果廢料製錶帶

▲沛納海Submersible E-Lab ID™概念錶，環保再生物料的重量占比高達98.6%，約2,026,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

我們所穿的衣物、鞋子，已有不少採用回收材質製作，環保風潮也吹向錶界，沛納海（Panerai）於Watches & Wonders錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W），發表首款環保概念錶Submersible E-Lab ID™概念錶，整只錶環保再生物料的重量占比高達98.6%，是品牌與多個研廠商合作的心血結晶，沛納海更大方歡迎同業加入陣容，願意與大眾共享環保材質製作腕錶，不過此創舉所費不貲，錶款定價逾200萬元（約6萬歐元）。

▲沛納海首次在Submersible E-Lab ID™概念錶的面盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料。



沛納海儼然是錶界的環保尖兵，一向關心海洋保育與環保議題，並真正投入研發，曾與品牌大使Mike Horn合作，陸續推出以回收材質Eco-Titanium™和 EcoPangaea™錶款，今年在Submersible E-Lab ID™概念錶上的再生物料應用比例更提升至全新高度，重量占比達98.6%，錶殼為EcoTitanium™環保鈦金屬材質，並首次在面盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料，連機芯擒縱裝置也以100%再生矽材質打造。

▲總重152.4克的沛納海Luminor Marina eSteel™腕錶，當中89克為環保再生物料打造而成，268,000元。



價格較親民的另一環保概念錶為Luminor Marina eSteel™腕錶，沛納海運用製作難度不小的eSteelTM鋼合金，因為必須達到與傳統精鋼一樣的耐腐蝕性等高標準，最終證明此降低環境影響的材質，與精鋼相比毫不遜色，整只錶總重152.4克，環保再生物料製作的零件占了89克。

▲卡地亞Tank Must腕錶首度採用光電機芯與非動物性原料錶帶。（圖／卡地亞提供）



卡地亞（Cartier）也有令人驚喜之舉，經典的坦克系列發表首款搭載太陽能SolarBeat™機芯的Tank Must腕錶，光線穿過面盤上羅馬數字的細孔，便能為電持續電，平均使用壽命約16年；另一創舉是Tank Must腕錶第一次採用非動物性原料錶帶，以約4成的植物原料組成，主要由歐洲食品工業的蘋果廢料製成錶帶，有助於漸少碳足跡排放。

►「錶王」PP夯錶確定停產！ W＆W錶展曝光橄欖綠款安慰鐵粉

►百年靈台灣業績逆勢成長3成 計時碼錶打頭陣

