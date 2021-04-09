LV「老花飛機包」開放預購　價格不輸一台私人飛機

近年來各大奢侈精品似乎愛走玩心路線，紛紛推出各式各樣腦洞大開的設計商品，而其中的佼佼者大概就是自從 Virgil Abloh 上任之後的 Louis Vuitton，而 Virgil Abloh 似乎總對能在天上飛的東西情有獨鍾，自從去年曾經推出過超過萬元美金定價的老花風箏之外，在 2021 年的秋冬男裝系列，又以一款以飛機造型為靈感的「飛機包」擄獲了不少話題熱度。

▲LV老花飛機包引討論話題。（圖／louisvuitton）

包如其名，飛機包全身都以 Monogram 老花作為設計重點，彷彿就像是土豪們心目中最夢幻的訂製款私人飛機一樣。不過想要衝一波的網友可要多注意一下自己口袋中的重量，近期 Louis Vuitton 也公佈了包款價格外並且開放預購，這款包包要價 39,000 美金，換算下來甚至超過了百萬新台幣。各位名錶潮鞋都已經買得很膩的網友，是否考慮把目標放在這款飛機包身上呢？

▲LV老花飛機包價格曝光。（圖／louisvuitton）

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