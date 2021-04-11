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清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自pixabay.com

日常生活中從身體會用到的沐浴、保養品，到清潔需要的洗潔劑…等物品，加在一起數量其實很可觀，背後花出去的錢也意外地多，這時就讓人忍不住思考，我們真的需要這些產品嗎？其實在常見的市售用品之外，有5樣小物是簡單又省錢，更環保、無毒、零汙染的選項。

▲DIY清潔用品。（圖／翻攝自pixabay.com）

想要健康又省錢，可以試著自己DIY清潔品，這時你只需要準備「碳酸氫鈉（小蘇打）、蘇打、醋、檸檬酸、硬肥皂」這5樣材料，就能自製出多種配方，運用在清潔、保養、飲食等方面。如此一來就不用花大錢買市售商品與藥妝，能避開不必要的化學物質，落實環境友善，也能主動排除引發過敏、發炎、影響荷爾蒙的成分。

1.清潔與擦拭

碳酸氫鈉、醋、柑橘類水果皮都能拿來製作全功效清潔劑，其中碳酸氫鈉的去汙能力非常強，鍋碗瓢盆、廚房用具的汙垢都能去除，也能用來清除冰箱、咖啡機等電器裡的異味。此外，也能用在木製家具、牆壁的污漬上，或是浴室裡的鈣垢、黴菌等沉積物。拿來擦拭東西的表面，能讓物品恢復光澤。

▲DIY清潔用品。（圖／翻攝自pixabay.com）

2.衣物清潔

碳酸氫鈉或蘇打可以當作洗衣粉的替代品，適合用來清洗不宜在洗衣機洗滌的手洗衣物。醋在洗衣服時的也能發揮清潔功能，不管是要清除衣服的汗味、腋窩下的黃色汙漬，或是沾到血液、葡萄酒、番茄醬需要緊急處理，都能用它們搞定。

▲DIY清潔用品。（圖／翻攝自pixabay.com）

3.個人身體保養

頭髮部分可以用碳酸氫鈉、硬肥皂替代洗髮精，醋則能當作油性頭髮潤髮劑。口腔部分用硬皂替代牙膏，同樣能美白牙齒、去除口臭。肌膚部分能用蘋果醋簡單有效地去角質，也能依自己膚質做出適合的清潔品，碳酸氫鈉粉則適合做除臭劑，也能和椰子油、乳木果油搭配使用。

▲DIY清潔用品。（圖／翻攝自pixabay.com）

4.飲食

這些清潔配方對日常飲食也很有幫助，像是能用來讓生菜回復清脆鮮嫩、讓失去水分的胡蘿蔔再度酥脆，或是去除果皮上的蠟和農藥、讓酸味水果更好消化、中和食物中過多的醋或檸檬酸等等。在清潔、去除異味上也很有效，能用來消毒醃漬用的玻璃罐和瓶子，去除冰茶的苦味，改善飲用水的味道。

▲DIY清潔用品。（圖／翻攝自pixabay.com）

★書名：5件好物，DIY家用所有清潔、沐浴、美妝與保養用品
★作者：smarticular.net
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/03/27
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

清潔, 打掃, 去漬, DIY, 沐浴, 美妝, 保養品

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