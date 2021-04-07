星巴克夏日茶飲「鳳梨入味」超清爽！　超萌仙人掌、刺蝟新品太可愛

▲星巴克春季新品上市，用鳳梨佐茶推出「夏日蜜香鳳梨青茶」，從早到晚都能喝，售價135元。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在這氣候將逐漸越變越熱的季節，是否已經準備好迎接夏日心情呢？星巴克近期推出3款夏日新飲，以茶為主角，並用鳳梨、蜜桃入「飲」，帶出清爽酸甜的爽快風味，配合這樣的愉快心情，也同時推出新款季節商品，用仙人掌、刺蝟當主角，造型越看越可愛，將桌上風景快快換季吧！

本次檔期星巴克以風味茶為主角，主打款「夏日蜜香鳳梨青茶」，是西雅圖研發團隊與亞太星巴克歷時一年多跨海研發出的飲品，嚴選在地烏龍青茶，運用東方傳統的「窨製」工法靜置，讓茶葉融合梔子花香，花香調性的蜂蜜與清茶的清甜感，再搭配鳳梨的蜜香酸甜，餘韻甘甜，很適合輕鬆飲用。

▲（左）夏日蜜香蜜桃青茶，售價135元；（右）巧克力燕麥紅茶那堤，售價135元。



另款「夏日蜜香蜜桃青茶」，同樣以烏龍青茶搭配甜美蜜桃，散發出更為清新，細緻的啜飲口感；火紅的植物奶趨勢飲品「巧克力燕麥紅茶那堤」，則是以紅茶佐巧克力醬，搭配堅果風味燕麥奶，最後再撒上茶風味餅乾碎粒，達到濃郁平衡的風味。三款飲品上面再覆蓋「奶蓋」般的雲朵Cold Foam，光看就很有看頭。

此外，喜歡鹹焦糖風味的民眾，從4／7起至4／13，至店原價購買任一大杯以上飲料，可享免費添加鹹焦糖風味糖漿，每日每店限量100 份，讓飲品更多一層豐富滋味。

▲（左）刺蝟嬉戲不鏽鋼水瓶，售價1,400元；（右）植光刺蝟杯匙組，售價780元。

同時星巴克也不忘推出今年夏季檔期新品，以可愛動物刺蝟為主角，圓滾滾的小巧身軀，不管是悠閒的漫步在白色沙灘上、奮力的躍過一座小山頭，模樣都超可愛，搭配健壯耐旱的仙人掌或金色燦燦的向日葵，給人無憂無慮且充滿活力的夏日光景。

▲（左）仙人掌裝飾不鏽鋼TOGO冷水杯，售價950元；（右）仙人掌不鏽鋼水瓶，售價1,000元。

▲（左）刺蝟嬉戲馬克杯，售價550元；（右）刺蝟陪伴不鏽鋼水壺，售價800元。

夏日新品系列包括馬克杯、不鏽鋼、冷水壺等，讓民眾夏季在補充水分時，彷彿也注入滿滿的療癒感，均於4／7全門市正式開賣，單價從380元至1,400元不等。