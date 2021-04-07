fb ig video ETtoday search mobile

星巴克夏日茶飲「鳳梨入味」超清爽！　超萌仙人掌、刺蝟新品太可愛

>

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克春季新品上市，用鳳梨佐茶推出「夏日蜜香鳳梨青茶」，從早到晚都能喝，售價135元。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在這氣候將逐漸越變越熱的季節，是否已經準備好迎接夏日心情呢？星巴克近期推出3款夏日新飲，以茶為主角，並用鳳梨、蜜桃入「飲」，帶出清爽酸甜的爽快風味，配合這樣的愉快心情，也同時推出新款季節商品，用仙人掌、刺蝟當主角，造型越看越可愛，將桌上風景快快換季吧！

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

本次檔期星巴克以風味茶為主角，主打款「夏日蜜香鳳梨青茶」，是西雅圖研發團隊與亞太星巴克歷時一年多跨海研發出的飲品，嚴選在地烏龍青茶，運用東方傳統的「窨製」工法靜置，讓茶葉融合梔子花香，花香調性的蜂蜜與清茶的清甜感，再搭配鳳梨的蜜香酸甜，餘韻甘甜，很適合輕鬆飲用。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲（左）夏日蜜香蜜桃青茶，售價135元；（右）巧克力燕麥紅茶那堤，售價135元。

另款「夏日蜜香蜜桃青茶」，同樣以烏龍青茶搭配甜美蜜桃，散發出更為清新，細緻的啜飲口感；火紅的植物奶趨勢飲品「巧克力燕麥紅茶那堤」，則是以紅茶佐巧克力醬，搭配堅果風味燕麥奶，最後再撒上茶風味餅乾碎粒，達到濃郁平衡的風味。三款飲品上面再覆蓋「奶蓋」般的雲朵Cold Foam，光看就很有看頭。

此外，喜歡鹹焦糖風味的民眾，從4／7起至4／13，至店原價購買任一大杯以上飲料，可享免費添加鹹焦糖風味糖漿，每日每店限量100 份，讓飲品更多一層豐富滋味。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲（左）刺蝟嬉戲不鏽鋼水瓶，售價1,400元；（右）植光刺蝟杯匙組，售價780元。

同時星巴克也不忘推出今年夏季檔期新品，以可愛動物刺蝟為主角，圓滾滾的小巧身軀，不管是悠閒的漫步在白色沙灘上、奮力的躍過一座小山頭，模樣都超可愛，搭配健壯耐旱的仙人掌或金色燦燦的向日葵，給人無憂無慮且充滿活力的夏日光景。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲（左）仙人掌裝飾不鏽鋼TOGO冷水杯，售價950元；（右）仙人掌不鏽鋼水瓶，售價1,000元。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲（左）刺蝟嬉戲馬克杯，售價550元；（右）刺蝟陪伴不鏽鋼水壺，售價800元。

夏日新品系列包括馬克杯、不鏽鋼、冷水壺等，讓民眾夏季在補充水分時，彷彿也注入滿滿的療癒感，均於4／7全門市正式開賣，單價從380元至1,400元不等。

關鍵字：

星巴克, 茶飲, 夏日, 新品, 刺蝟, , 鳳梨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

超準！從「鞋款」看潛在性格，愛穿白鞋很隨和、愛穿新鞋有「這個特質」 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 IKEA百元起「隱藏收納好物」TOP 10！雜亂小物一秒收　空間瞬間增大 IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 Jennie富千金全套香奈兒賞花　腰一彎「邪惡視角」耍性感 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面