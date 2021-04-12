2021台劇10部必看推薦！《媽，別鬧了！》、史詩級《斯卡羅》等著上檔

繼2020台劇大發之後，2021年當然也是有許多部好戲等著上檔，有些戲劇從2020就一直被敲碗，直到2021終於完成後製上檔啦！而且許多大咖演員吳慷仁、温貞菱、林心如、賈靜雯、陳意涵、林柏宏…等，都再次回歸小螢幕，每部戲都有金馬、金鐘的加持，檔檔皆強檔，讓人非常期待啊！

《大債時代》





播出檔期：1/2開播

卡司：林柏宏、李霈瑜、黃瀞怡、陳昊森、張書豪

2021一開年就搶先上檔的《大債時代》，講述現在年輕人的「負債議題」，每個角色的個性鮮明，對金錢的觀念也大大不同，但相同的只是想過上好一點的生活，用不同的方法努力著。英文片名Who killed the good man，也直接點出了整劇重點，就是「債」，在這樣的一個大債時代裡，該要如何在各種壓力下找到活下去的出路與勇氣呢？現在身上的負債，是未來美好生活的甜蜜負擔呢？還是是把妳拽下深淵的沉重負擔呢？雖然題材聽起來很硬，但這部片也不是主打悲情牌，其實有點荒謬、有點溫馨、有點嚴肅，但卻又寫實的平易近人，許多劇中的小細節都能喚起我們的共鳴。但如果你只是單純的昊森粉，也是很值得一看的，戲裡的角色跟《刻在你心底的名字》的阿漢很不一樣喔！

《大債時代》綜合預告





《她們創業的那些鳥事》

播出檔期：1/31開播

卡司：陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹、李立群、藍心湄

《與惡》的編劇呂蒔媛搭配金鐘導演許肇任，這樣強大的工作團隊，再搭配上林心如、陳意涵、簡嫚書，就知道這部片不簡單啊！雖然還未上檔，但已有人稱他為台版的「三十而已」，主要講述三位三十多歲的上班族女性的共同創業過程，劇中討論了女性在職場上的困難與創業的艱辛，以「上班的你，現在的工作快樂嗎？」來貫穿整部戲，裡面的主角們，正是刻畫著我們身邊的朋友，甚至是妳自己。希望同為三十世代的我們，看完這齣戲也能有所認同與成長，對於各種鳥事都能一笑置之。

《她們創業的那些鳥事》2分鐘片花登場





《天橋上的魔術師》

播出檔期：2/20

卡司：莊凱勛、宋柏緯、萬芳、朱軒洋、温貞菱、袁富華、孫淑媚、盧以恩

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益的同名小說，以80年代曾風光一時、最終因社會變遷而拆除的中華商場為背景，且為了重現中華商場的繁榮景象，大手筆斥資約2億元台幣造景，故事圍繞在中華商場裡的每個家庭，有親情、友情、愛情、困境、夢想交織出十個看似無關卻又相互串連的魔幻故事！這齣戲裡講述的不只是曾經風光的中華商場，而是喚起每個人心中那個被遺忘的夢想。前陣子舉辦的試映會，試播了第一跟第三集，超多影評人都回饋說超想一口氣追完十集，看完心中難以忘懷那迷幻又美麗的畫面。

《天橋上的魔術師》正式預告

《國際橋牌社2》



播出檔期：預計4月份

卡司：楊烈、陳家逵、湯志偉、夏靖庭、路斯明、范宸菲、楊小黎、趙正平、撒基努、安俊朋、方聖傑、詹佳儒、蔣偉文

《國際橋牌社》以台灣真實的政治事件為背景，第二季的故事聚焦在1995-1996年間的台海危機與首屆總統直選，劇組實際到馬祖軍事據點－高登島拍攝，上演「為了國家與人民，誓死將敵人擋在第一線」。劇中更有不少重量級的彩蛋嘉賓，許多現役的政治人物都驚喜現身。

而且劇組日前宣布將要拍攝《國際橋牌社》的外傳，這次決定以2003年的SARS為背景，講述當時受中國打壓、被全球孤立的台灣，在無前例可循下獨自對抗SARS，眼看疫情爆發、和平醫院封院，在這一片混亂中官員們仍政治操作，勾心鬥角。在這同樣身陷疫情的2021年裡《國際橋牌社》要站出來讓史事不被扭曲與模糊，《國際橋牌社》SARS外傳《和平歸來》預計今年年底上映。

【前導預告】《國際橋牌社2》同島一命，死裡求生



《火神的眼淚》







播出檔期：預計5月份

卡司：溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷

從2020就一直有傳聞要上檔的《火神的眼淚》，終於確定於5月份在公視上映，是台灣第一部以消防員為出發的職人劇，許多人不知道消防員的工作不只打火而已，救援與救護也占了很大比例，更要不斷面對生離死別，導致消防員自己內心也生病了，戲裡透過執行的案件一一呈現消防員不為人知的心酸故事與社會百態。而且為求逼真，劇中多場大型火災場景，幾乎都是真實安排管線放火拍攝的，令人相當期待。

《火神的眼淚》前導預告_團隊篇



《比悲傷更悲傷的故事》







播出檔期：已殺青、檔期待定

卡司：王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、曾少宗、姚以緹、馬念先、蔡嘉茵、白潤音、袁艾菲

沒錯！就是讓劉以豪紅到韓國去的《比悲傷更悲傷的故事》的影集版，這次由王淨與范少勳來詮釋Cream和K的超級催淚愛情故事，將重現電影中經典的畫面與台詞，光從釋出的照片就覺得這組合的CP感也太強了吧！而且為了影集的豐富度也加入了全新的人物與感情線喔！準備好再次大哭一場了嗎？

《比悲傷更悲傷的故事》影集—官方首波片花







《俗女養成記2》







播出檔期：已殺青、檔期待定

卡司：謝盈萱、藍葦華、吳以涵、陳竹昇、于子育、宋偉恩、楊銘威

《俗女養成記2》以原班人馬回歸，並加入了新角色－楊銘威，但目前還不太能透露太多，只知道他是陳嘉玲的工作夥伴兼吃貨一枚。第二季故事敘述陳嘉玲回到台南展開新生活，喜劇成分更吃重，也討論更多的女性議題，劇組也砸了300萬元將第一季嘉玲買下的「鬼屋」翻新，成為第二季的主要場景之一。楊銘威加入肯定是笑料更多，畢竟楊銘威演出過很多畫龍點睛的幽默配角，但希望不要從裡面看到《婆婆》裡蘇秉仁的影子啊！

《媽，別鬧了！》



播出檔期：已殺青、檔期待定

卡司：比莉、賈靜雯、柯佳嬿、曾莞婷、吳慷仁、林柏宏、寇世勳、鍾承翰

《媽，別鬧了！》是翻拍自陳名珉的小說《我媽的異國婚姻》，劇中比莉飾演獨自撫養兩位女兒的媽媽，總是擔心大女兒有「愛情恐慌症」、小女兒則是「渣男製造機」，永遠不會有好姻緣上門；最後認為與其依靠女兒，不如尋找第二春，因此決定上交友軟體交網友，最後決定再婚遠嫁澳洲的真人真事。劇中柯佳嬿與林柏宏都大改原本的形象演出很跳Tone的角色，好令人期待！另外配角的配對也很讓人耳目一新，性感女老師曾莞婷將與憨厚男鍾承翰組CP，據說還有曾莞婷從影以來最大尺度的突破喔～～





《華燈初上》





播出檔期：拍攝中、檔期待定

卡司：林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉、鳳小岳、張軒睿、修杰楷、章廣辰、加賀美智久

林心如身兼製作人與女主角的《華燈初上》，是以1988年台灣林森北路「條通文化」為背景，由林心如與楊謹華帶領旗下一群風情萬種、各種背景與特色的小姐們，面對歡場工作與人生課題所譜出的時代寫實故事。除了清一色的美女之外，男演員陣容也是相當華麗，久違的鳳小岳、《我的男孩》裡的張軒睿、章廣辰，實力派的修杰楷與加賀美智久，完全就是集結眾男神與女神的神作啊！





《斯卡羅》







播出檔期：已殺青、檔期待定

卡司：吳慷仁、温貞菱、查馬克·法拉屋樂、雷斌·金碌兒、法比歐、黃健瑋、周厚安、黃遠、雷洪、夏靖庭、余竺儒、張瑋帆、郭芷芸、程苡雅、謝宇熙

還記得2019年吳慷仁出席金鐘獎時，又黑又瘦，激似國父樣子嗎？還有同年温貞菱出席金馬獎時的黑美人樣嗎？是的，那時就是因為他們正在拍攝《斯卡羅》！由《一把青》的金獎導演曹瑞原執導，耗時3年籌備的公視史詩旗艦劇，故事發生在1867年，美國商船「羅妹號」在恆春半島發生船難，船員登岸求生，因誤闖原住民領地遭斬首，美國駐廈門領事李仙得奉命前往調查，而後與琅（王橋）十八社大股頭卓杞篤（Tou-ke-tok）簽署和平盟約「南岬之盟」，其中原住民女孩「蝶妹」與西方領事李仙得的愛情故事將貫穿全劇。

延伸閱讀：

【2021過年必追電影推薦】盤點9部春節強檔，愛情、動作、懸疑、動畫，年節這幾部強檔通通看起來！

【Netflix 原創電影70部推薦清單】2021必看精選一次統整、每週上新一部！讓妳追到欲罷不能

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。