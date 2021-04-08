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LOEWE把貝殼、鳳梨「編」出來　加碼西瓜比基尼讓妳一秒到海島

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記者王蓁蓁 / 台北報導

每當天氣漸漸回暖的春夏之際，就知道LOEWE Paula’s Ibiza系列又要帶著專屬夏日的絢爛氛圍回歸了！2021年全新Paula’s Ibiza系列，注入西班牙伊比薩島（Ibiza）的鮮豔番紅花、棕櫚樹、夕陽，以及熱帶水果鳳梨、西瓜等，勾勒出無拘無束的海島假期，另外也以品牌明星夯包為雛形，打造多款草編包，尤其是迷人的「貝殼」編織包，毫無置疑收服了女孩們的心。

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE以絢麗的度假氛圍，帶來專屬夏日的 Paula’s Ibiza系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

LOEWE Paula’s Ibiza系列一如往常充滿歡愉無憂的氛圍，渴望追求遠離凡俗、自由自在的精神為主題，在服裝上融入被譽為「迷人度假天堂」伊比薩島的風格，以炫目的印花、紮染、丹寧、編織等，集結各種繽紛色彩於一身，即便身處都市、無法遠遊，夏日也能散發假期的狂熱放縱，一秒穿越到海島。

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲熱帶水果與月亮盈缺印花，也成為系列焦點。

熱帶水果圖樣是另一大亮點，從T恤、俏皮的辣妹西瓜比基尼，到明星包款、小皮件等等，都令人眼睛一亮，在炎炎夏日裡注入一股清新涼爽，也有充滿詩意的月亮盈缺印花配件，再增添一筆浪漫情懷。

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲創意總監Jonathan Anderso在剪裁輪廓上，為系列賦予了充分的實穿性 。

剪裁方面，創意總監Jonathan Anderson帶來寬鬆、極簡的輪廓，包括重新解構改良了男性們的西裝外套，女裝則是推出多款長洋裝、與褲裝組合，為系列賦予充分的實穿性 ; 不對稱的線條強調了隨興、不刻意的設計理念，幾何的手工質感，可見對細節之處的講究。

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲「貝殼」編織包的可愛模樣令人超級心動。

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲Loewe Paula’s Ibiza系列 。（圖／品牌提供）

▲水果草編包為炎熱的夏天帶來清爽感。

時尚迷們最關注的包款配件中，以草編打造的「貝殼」包款最為吸睛，小巧模樣可愛爆棚，就連鮮豔多汁的鳳梨、西瓜、檸檬、草莓等水果，也化身成包包，讓人背上身隨時噴發夏季清涼感，而這些精湛的編織工藝出自於哥倫比亞的女性工匠，她們皆是非政府組織Corporation Oficio y Arte NGO成員，運用她們一流的傳統編織手藝，為自身子女獲得教育機會、以及財務獨立，也是此組織創立的宗旨之一，也彰顯了LOEWE一直以來對於弱勢族群的關注與保護。

【同場加映 春夏度假包款】

▲戀愛系手袋LV、DIOR 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV By The Pool系列 MARSHMALLOW手袋，NT$86,000。(圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

彷彿在夏日豔陽的沙灘上，坐在條紋陽傘下，涼爽的啜飲著微醺粉色氣泡酒，Louis Vuitton夏日膠囊系列「By The Pool」，注入滿滿的度假感，運用粉嫩漸層與繽紛色彩，打造超夢幻的經典Monogram老花，被放大的老花圖騰不容忽視躍上包款，LV乘著系列推出如同棉花糖般蓬潤、柔軟的全新Marshmallow包款，能完美貼合女孩們的身型，搭配可調節長度、與拆卸的皮革鍊帶，不論手提、肩背都時髦百搭。

▲戀愛系手袋LV、DIOR 。（圖／翻攝品牌官網）

▲DIOR BOOK TOTE，NT$105,000。

DIOR也在2021春夏，為系列增添了全新「草莓牛奶」配色，甜美模樣令女孩們少女心狂噴！女星們最愛的DIOR BOOK TOTE 大包，不論在哪都能擁有滿滿春夏氣息的度假感。

►戀愛系手袋集合！LV粉嫩漸層老花包太夢幻、DIOR托特染上草莓牛奶色

►春夏包包關鍵字是「丹寧」！Jisoo配牛仔外套超搭　宣美提迷你款秀出長腿

關鍵字：

LOEWE, 春夏, Paula’sIbiza, 包包

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