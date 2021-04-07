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邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

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▲邵雨薇出席Paul Smith 春夏新品發表。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Paul Smith 舉辦春夏新品記者會，邀請藝人邵雨薇出席，她表示許久沒有打扮得如此女人味亮相，因為私下很愛穿男裝，所以一進店就已經虎視眈眈看男裝血拼，不過是否會幫男友吳慷仁挑衣服？邵雨薇笑說：「通常我都是看我自己的。」但也趁機放閃一波，表示男友應該要覺得自己穿什麼都好看。

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇身穿一套春夏新款玫瑰印花襯衫洋裝出席活動，是私下少有的裙裝造型 。（圖／品牌提供）

邵雨薇此次身穿一套春夏新款玫瑰印花襯衫洋裝出席活動，而本季以旅行為靈感，她也分享自己旅遊時的穿搭守則，一定會帶上兩件洋裝，另外也需要穿搭舒服的褲裝、T恤。邵雨薇自認很愛穿男裝，身材雖纖細但肩膀較寬，因此私服都會挑選男款的oversize襯衫或是西裝外套，就連此次逛店也虎視眈眈，早已瞄準了一款男士印花藍玫瑰上衣，不過會不會幫男友吳慷仁挑衣服？邵雨薇撇清，「通常我都是看我自己的。」

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇私下穿著輕便，因為與男友吳慷仁隨時都有可能去健身。（圖／品牌提供）

即便如此，邵雨薇也爆料與吳慷仁私下的相處模式，因為兩人很常逛完街突然去健身，所以都會直接穿比較寬鬆舒適的衣服，以褲裝居多，至於打扮完會不會詢問男友的意見？邵雨薇回答：「他應該要覺得都好看。」兩人在去年（2020年）大方認愛，被問到若結婚時會不會想在典禮上男穿女裝、女穿男裝搞怪一波？邵雨薇態度自然表示：「還沒想過這種事，但既然今天講了，可以考慮一下。」似乎不排除進度超前。

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲▼邵雨薇 。（圖／品牌提供）

▲本季靈感來自設計師 Paul Smith 先生與妻子 Pauline 的旅行回憶 。（圖／品牌提供）

本季靈感來自設計師 Paul Smith 先生與妻子 Pauline 的旅行回憶，男裝更有玫瑰印花短褲搭配彩色碎花襯衫、經典條紋與強烈色彩相互碰撞；其中鮮艷的霸王玫瑰印花取材自 Paul Smith 過往的印刷檔案，藉由重新縮放與製作，呈現飽和的復古色調與霸氣的視覺比例，將大朵紅玫瑰、黃玫瑰與藍玫瑰印花運用在各式單品。

關鍵字：

邵雨薇, 吳慷仁, 情侶, 認愛, Paul Smith , 春夏

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