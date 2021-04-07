連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

▲5星座把握4月好運勢，想做的事情就放膽去做。（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 / Amber

連假結束，你是準備好心情回到崗位，還是又在期待下一個假期的來臨呢？最近懶洋洋也不要緊，知名命理網站點名5個星座的運勢會在4月初攀向巔峰，快來看看你有沒有在裡面！

天秤座

沉寂一陣子的天秤，在4月初在事業和愛情都會有新的斬獲，先前煩惱你的瑣事，都能順心化解。貴人運很旺，若有新的嘗試不妨放膽試試，會有意想不到的回報，凡事別想太多，行動就對了。

巨蟹座

巨蟹座在清明節後，先前籠罩在頭頂的烏雲漸漸退散，工作事業更上軌道，財運也非常好，想要投資或是有什麼計畫都能順利進行，要好好把握4月呼風喚雨的好機會。

射手座

射手一掃陰霾，原本心中編織的夢想，近來都會慢慢成真，在清明過後的好運加持下，整體運勢大幅提升，尤其是事業上有較大的進展，先前停滯阻礙的計畫，都有出乎預期的明朗答案。





處女座

總是為他人作嫁的處女，近來終於能感受辛苦付出有回報，無論是事業或是愛情都往好的方向走，若有心儀對象，這個月發展可能八字會有一撇，各種心想事成會讓你驚喜連連。

獅子座

獅子座先前健康和工作方面需要補足的地方，在4月初後都慢慢歸位，煩心的事情也都步入正軌，運勢一路狂飆，除了財運不錯外，更有餘裕能夠享受生活。

►「自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值」張曼娟12句金句道盡愛情