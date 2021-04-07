「北一女神」蔡瑞雪自曝很會流腳汗！腳踩6公分增高鞋大玩視覺詐欺

記者王則絲／台北報導

「北一女神」蔡瑞雪近日成為運動品牌PONY最新代言人，並穿上全新的「電光鞋」於品牌新品派對上大跳熱舞，短版上衣秀出火辣腰線，把現場氣氛炒得很High。訪問中蔡瑞雪一甩不可褻瀆的女神形象，大方曝露：「我很會流腳汗！」且腳上的鞋款也被主持人夏和熙揭穿竟有6公分高，外觀卻完全看不出來，成功玩了一場視覺詐欺。

▲蔡瑞雪成為PONY最新品牌大使。（圖／品牌提供）



24歲的女星蔡瑞雪最早以「北一女神」封號聞名，精緻清純的形象男女通吃，粉絲非常多，曾赴韓國當練習生，後來回台後積極發展演藝事業，也當起了YouTuber再度吸粉一波。

▲蔡瑞雪高中時期便以「北一女神」封號聞名。（圖／翻攝自IG@snowbabyq）



雖然蔡瑞雪距離高中「北一女神」的時期有些遙遠了，不過至今回想起來，她表示高中的時候就愛穿PONY的帆布鞋，且忽然大方自曝：「我很會流腳汗！」蔡瑞雪提到以前習慣到圖書館讀書，會特別有效率還可以跟同學討論，不過即使室內冷氣再冷，她還是會流腳汗，「流腳汗悶在裡面就很不舒服，但是我穿了PONY就解決了這個困擾，它有特殊網布設計非常透氣舒服，而且底很軟。」

▲蔡瑞雪靠電光鞋悄悄增高6公分！（圖／品牌提供）



而這次以代言人身份出席活動，蔡瑞雪特別準備了熱舞表演，不吝嗇秀出好身材，穿著平常就很愛的運動風打扮，腳上則是踩著PONY的「MORDERN 3電光鞋」，可愛的配色搭配老爹鞋外型拉出好比例，但是現場卻被主持人夏和熙揭穿：「你這個鞋底有6公分，聽說。」但是外觀幾乎看不出來，蔡瑞雪自己也相當驚艷：「就是一個高跟鞋的概念，只是非常的舒服！跳舞的時候還有避震的效果。」讓身高154公分的蔡瑞雪成功完成一場視覺詐欺。

▲蔡瑞雪示範視覺詐欺增高鞋，PONY MODERN電光鞋。（圖／記者王則絲攝）



▲蔡瑞雪從高中時期就十分喜歡的PONY SHOOTER帆布鞋。（圖／記者王則絲攝）



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Reebok與美國嘻哈歌手A$AP NAST合作

▲Reebok首度攜手美國嘻哈歌手A$AP NAST，打造最新CL Legacy鞋款，將於4月2日開賣 。（圖／品牌提供）

Reebok首度攜手美國嘻哈歌手A$AP NAST，打造最新CL Legacy鞋款，靈感來自於80後期至90年代初期的復古氛圍，鞋款延續復古配色及異材質拼接元素，採用絨布鞋面，融合AZTEC的鞋型與鞋帶設計，另搭配加厚EVA中底與鋸齒狀大底，兼備設計感和舒適性。

PALLADIUM最新懶人靴 TRAVEL LITE

▲PALLADIUM首度發表專為懶人設計的FAST LACING快速綁帶系統 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM首度發表專為懶人設計的FAST LACING快速綁帶系統，「TRAVEL LITE系列」一拉輕鬆上腳，單手即可自由調整鬆緊，包含經典色彩 : 力量黑、太空白、沙漠色、軍事綠，且平均單鞋重量只有225克，是背包客輕裝的首選。

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