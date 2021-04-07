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台南哭哭！IKEA嘉義開店「試水溫」？　台灣官方回應「很曖昧」

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▲IKEA敦北出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA敦北目前在舉辦出清特賣。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近年積極推出新策略，台灣歷史最悠久的敦北店，即將在4／26正式說再見，內湖店也將在4／28緊接開張，近期還在嘉義徵才，預計在下半年「進攻嘉義」開快閃店，這讓六都中唯一沒有IKEA設點的台南居民感到失望，而台灣IKEA對此則表示，「很看好嘉義這個市場，至於何種形式的經營還在確認」，沒有把話說死，也代表日後快閃店跟長駐店都有可能。

IKEA在台已深耕20多年，在台目前僅6間分店，展店計畫相當保守，近年卻動作頻頻，除了新店店、青埔的「新桃園店」陸續開幕，內湖店也即將在月底登場，另還以多家快閃店先至特定區域市場試水溫，先前在2015年也曾至台南設過點，但現在已經過了5年光陰卻遲遲沒有眉目。

▲IKEA內湖店。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

▲內湖店即將在月底開張。（圖／翻攝IKEA網站）

日前IKEA在網站徵才，表示在嘉義地區需雇用短期兼職人員的消息，工作地點在嘉義市文化公園，工作內容包括協助開店閉店、卡友服務、退換貨、收銀結帳、貨況確認、清潔與餐飲服務、食品備料、確認價標和銷售等。

嘉義也有IKEA了！「快閃店」將登場　民眾超興奮：買爆。（圖／翻攝1111人力銀行）

▲IKEA在嘉義徵才。（圖／翻攝1111人力銀行）

此項消息也引發部分台南民眾關注，但台南經發局也曾對外表示，IKEA是要在嘉義設置「快閃店」試水溫，而這項徵才消息，也讓嘉義民眾興奮留言表示「買爆讓IKEA留下來」。

台灣IKEA對即將在嘉義開快閃店的消息，則回應「很看好嘉義這個市場，但會開在嘉義哪個地方，目前還在找尋合適的地點，至於何種形式也都還在確認當中，有確切的結果會主動跟大家分享。」代表要如何在嘉義發展有許多可能性，不限於快閃店或是常駐店。

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