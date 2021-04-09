堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人生活背景、個性都不一定相同，但相處起來卻莫名很契合，不用解釋太多、一個眼神就能了解對方在想什麼，當朋友好，當戀人更好，猶如命中註定的一對，超有默契。網上就有星座占卜師列出3對堪稱「天生的靈魂伴侶」星座配對，快來看看你和另一半上榜了沒？

金牛座＆處女座



同屬土象星座的金牛座和處女座，在處事和性格上都比較保守謹慎，在面對愛情時也一樣，對於感情都比很認真、專一，而且比起高潮迭起、轟轟烈烈的愛情，他們都更喜歡循序漸進，細水長流的愛情，如果感情發展太快太激烈，反而會讓他們不知所措。也因為彼此對于感情的態度很相似，所以金牛和處女相處起來很有默契，感情上也是踏實穩定發展，不會過於激烈讓對方嚇到，但該進展的也會以剛剛好的進度發生，彼此就像是命中注定的另一半，兩人之間不用說的太多，對方都能懂。

水瓶座＆雙子座



同樣都是風象星座的水瓶座和雙子座，在別人眼中都是難以捉摸的星座，一個思路奇特古靈精怪，一個反應靈敏活潑百變，但他們都非常聰明且思緒敏捷，是少數能跟上對方思維的存在，當他們湊在一起，其中一人有什麼想法，不需要過多的溝通，另一人都能很快就了解。尤其在戀愛時，更能互相理解，還能配合地很好，彼此都願意配合對方嘗試一些其他人都不懂的事物，心有靈犀、充滿默契感的他們，相處起來也很輕鬆和諧。

天秤座＆巨蟹座

普遍顏值水準高、氣質好的天秤座，可以說畢生都在追求美和浪漫，而且喜歡和諧溫馨的氣氛，討厭混亂、爭執，所以能吸引住天秤的人除了外表，更要能讓他們感到溫暖和諧，而溫柔體貼、善解人意的巨蟹座就是最佳人選。感情豐富的巨蟹能理解天秤多情的一面，而且很懂得照顧關懷人的巨蟹更能打開天秤的心門，讓天秤感受到溫暖與安定，兩人很適合一起過著和樂融融地安穩生活，堪稱彼此天生的靈魂伴侶。

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