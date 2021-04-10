六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏

在所有的婚禮籌備細節當中，最能默默不著痕跡讓整體婚宴質感顯著提升的絕對就是「婚禮小物」！在入座那一刻看到杯盤上精緻的小禮袋，瞬間就能感受到新郎新娘的個人特色，像是夢幻優雅的乾燥手綁花、以兩人寵物為形象設計的實用杯墊或是超萌軟可愛的餅乾都是人氣首選！若你即將踏進入人生的下一個階段，LOOKin特派員先和你道聲恭喜歡迎加入婚姻不歸路，這幾項超有質感又實用度爆表的婚禮小物你必須認識～也一同分享給正在籌辦婚禮的好友吧~

推薦一：neko.m.illustration



似顏繪人物／寵物插畫／婚禮卡片小物設計

最讓人看到瞬間融化的婚禮小物絕對就是療癒度爆棚的寵物形象周邊！無論是杯套、帆布小袋或是杯墊，惟妙惟肖的細膩手繪出心愛寵物最可愛的身影都讓人愛不釋手！IG「neko.m.illustration」是人氣新娘造型彩妝師、號稱仙女製造機的主理人Neko所創辦，設計系畢業的她除了專長於整體造型服務，更發揮個人美術所長為許多新人設計專屬訂製的婚禮小物！

典雅浪漫、清新自然的花草風格、輕透柔和的暖色調，Neko所設計的似顏繪讓人看了不禁感受到滿滿的幸福氛圍，婚禮邀卡更是超級受到歡迎，婚禮結束後留下來也完全不佔空間～許多新人會特別錶框收藏紀念呢！

推薦二：beurre_bakeshop

婚禮訂製餅乾／訂製蛋糕

萌軟可愛的餅乾小熊讓人一見就融化，最受歡迎的婚禮小物前三名絕對有包含客製化小餅乾！甜點店「beurre」的招牌人氣泰迪小熊可愛到讓人尖叫，最經典的口味為奶香原味以及苦甜可可，搭配小熊手中的蝴蝶餅更疊加出酥脆口感，值得一提的是小熊懷裡抱的小零嘴更會不定期限定更換，像是抱著迷你小熊、抱著粉紅愛心的限定版都無比療癒，店家的超人氣烘焙小點也包含伯爵茶貝殼餅乾、比利時風味餅乾Lotus起司蛋糕、果醬司康等等等可以訂購，店家IG動態集錦有詳細介紹面交方式及宅配資訊、更會不定期的加入快閃市集活動，有興趣的朋友們不妨多加留意唷！

推薦三：lj.flower

花束訂製／香氛磚／婚禮小花訂製

花店「Le Jardin詩意花園」販售許多質感特色選物，其中以全程手工製作、慢工序融蠟製成的大豆蠟香氛磚更有著超高人氣，天然乾燥花淡淡的香氣十分療癒，另外更有夢幻的「復古乾燥玫瑰帆布袋」可以訂製，每個帆布袋更會細膩的包裝綁上溫柔度滿點的玫瑰花，是許多新娘首選的伴娘小禮！另外店家更提供婚禮捧花訂製、環保杯套訂製、羊毛氈墊等等風格選物可以訂購，喜愛花草風格的準新娘可別錯過囉～

推薦四：MW COOKIES

糖霜餅乾／馬林糖／造型餅乾訂製

客製化糖霜餅乾、粉嫩清甜的馬林糖也同樣的超受歡迎的婚禮小物，可以精準的控制預算又能同時打造溫暖質感，讓準新娘們紛紛收藏IG的甜點帳號「MW COOKIES」主打客製化糖霜造型餅乾，同時也有多款收涎餅乾超級受到媽媽們的歡迎。店家在限時動態集錦整理了詳細完整的設計及選購品項，建議大家在訂購時要抓準時間於一兩個月前私訊訂購，喜愛卡通風格以及Q版人物造型的你絕對要立刻納入珍藏清單！

推薦五：Mao’s樂陶陶

玻璃杯／小碗碟訂製

「Mao’s樂陶陶」的陶藝作品在許多文創小店、台南林百貨都可以見到它溫潤的身影，創辦人毛家姐妹傳承了鶯歌老窯場父親的傳統釉藥技術與工藝經驗，，每一個杯碟碗盤都以「貼近生活、傳達祝福」的溫暖理念為發想，將我們最日常卻不平凡的幸福注入至設計元素，像是白陶碗上簡單的書法題字勾勒出貓肥家潤、小巧的玻璃杯寫上相親相愛，短短的幾個字卻道出了最綿遠深長的真摯祝福，若是收到了這樣的婚禮小物，絕對會讓人同樣的沈浸在新人對未來的幸福冀望呀～

推薦六：多肉·JU

迷你多肉植物訂製

在Pinkoi有著熱烈大人氣的「多肉·JU」十分的可愛，品牌名稱默默的加上一句「人生如同一盆植栽」更讓人細膩玩味，「多肉·JU」販售許多迷你小巧的可愛多肉植物，也提供客製化的服務可以在每盆小多肉上加上小巧的訂製紙牌。值得一提的是「多肉·JU」也特別的將每一個產品注入了水泥的元素，簡單無華的水泥優雅的將一抹綠意襯托的更加低調雋永，寄望每一個收到的顧客都可以將這樣的天然之美融入日常生活，你說若是婚禮小物是這 麼可愛療癒的一盆小多肉，是不是絕對會認真的捧回家好好照顧呢？

延伸閱讀：

台灣爆話題：直接美哭！網美系『生日客製蛋糕』訂做店鋪TOP4推薦、IG追下去人緣好起來

2021母親節蛋糕必吃推薦：當作禮物預購宅配到府，便利商店、飯店、甜點工作室等多款口味懶人包！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。