神級乳液一瓶就夠！解決乾荒超有感　抗老、保濕都靠它

文／C編

每個美妝品牌都會有經典熱賣的商品，屬於「貴婦級」的sisley，旗下「全能乳液」就非常熱賣，只要保養控都一定會想要用，礙於價格昂貴，下手總會遲疑，現在有解決方法了，購物網站「Her和她」推出sisley全能乳液，125ml、原價7200元、特價4380元，約6折的超級優惠，讓妳不再手軟，買就對了。

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▲sisley全能乳液，125ml、原價7200元、特價4380元。點我購買。



「貴婦品牌」sisley以植物美容學的概念，推出各種保養單品，結合多種植物活性配方，包括積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草、木賊等植物萃取，可以幫助肌膚提升潤澤，重現年輕活力，達到完美的修護效果。

▲sisley全能乳液是明星級商品。（圖／praeryelite IG）



不只是成分可以幫助肌膚抵抗老化，水乳狀的質地非常好吸收，有助於滋潤保濕，令肌膚保持舒適與光彩，並能幫助對抗外在刺激，強化肌膚彈性，維持健康，進而加強後續保養品吸收力，重現緊緻彈力。

sisley的全能乳液，在網路上的評價也是相當厲害，「sisley的乳液貴，但好用」、「好用，之前有一陣子臉都有區塊性的乾脫皮，擦什麼都沒用，擦了這個2到3次就好了，很保濕」、「我皮膚很敏感，擦它有舒緩效果」、「10幾年前就很夯了，還不錯」。

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身為高級品牌，sisley的全能乳液價格真的不便宜， 125ml售價7200元，現在不需要吃土，購物網站「Her和她」直接打6折，特價4380元，等於現省2820元，變得親民許多，大容量能用很久，絕對值得投資。