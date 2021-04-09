fb ig video ETtoday search mobile

神級乳液一瓶就夠！解決乾荒超有感　抗老、保濕都靠它

>

文／C編

每個美妝品牌都會有經典熱賣的商品，屬於「貴婦級」的sisley，旗下「全能乳液」就非常熱賣，只要保養控都一定會想要用，礙於價格昂貴，下手總會遲疑，現在有解決方法了，購物網站「Her和她」推出sisley全能乳液，125ml、原價7200元、特價4380元，約6折的超級優惠，讓妳不再手軟，買就對了。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲sisley,希思黎,全能乳液,保養,Her和她。（圖／翻攝IG） 

▲sisley全能乳液，125ml、原價7200元、特價4380元。點我購買。

「貴婦品牌」sisley以植物美容學的概念，推出各種保養單品，結合多種植物活性配方，包括積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草、木賊等植物萃取，可以幫助肌膚提升潤澤，重現年輕活力，達到完美的修護效果。

▲sisley,希思黎,全能乳液,保養,Her和她。（圖／翻攝IG） 

▲sisley全能乳液是明星級商品。（圖／praeryelite IG）

不只是成分可以幫助肌膚抵抗老化，水乳狀的質地非常好吸收，有助於滋潤保濕，令肌膚保持舒適與光彩，並能幫助對抗外在刺激，強化肌膚彈性，維持健康，進而加強後續保養品吸收力，重現緊緻彈力。

sisley的全能乳液，在網路上的評價也是相當厲害，「sisley的乳液貴，但好用」、「好用，之前有一陣子臉都有區塊性的乾脫皮，擦什麼都沒用，擦了這個2到3次就好了，很保濕」、「我皮膚很敏感，擦它有舒緩效果」、「10幾年前就很夯了，還不錯」。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲sisley,希思黎,全能乳液,保養,Her和她。（圖／翻攝IG） 

▲sisley全能乳液，125ml、原價7200元、特價4380元。點我購買。

身為高級品牌，sisley的全能乳液價格真的不便宜， 125ml售價7200元，現在不需要吃土，購物網站「Her和她」直接打6折，特價4380元，等於現省2820元，變得親民許多，大容量能用很久，絕對值得投資。

關鍵字：

sisley, 希思黎, 全能乳液, 保養, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算 植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖 日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害 39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質 2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起 朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐 Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面