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Hebe「微醉」說自己是乖乖牌　爆料Selina小鮮肉「應該沒譜」

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▲▼田馥甄「HOROYOI微醉」新品上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲田馥甄出席「HOROYOI微醉」新品上市記者會，代言旗下新商品。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

Hebe田馥甄代言三得利低酒精飲料「HOROYOI微醉」新口味，在台上上演微醉戲碼，也因新口味「乳酸沙瓦」，被問及自己小時候的回憶，不但自誇「我媽媽說我小時候滿乖的」，還加碼回答有關Selina小鮮肉的提問，直說：「沒有譜。」可見心情不錯。

在台熱賣的「HOROYOI微醉」推出常態性新口味，把日本一度賣到斷貨的「乳酸沙瓦」引進至台灣正式上市，連續代言該品牌9年的田馥甄也熱情站台，不但大誇該口味很有兒時的記憶，還一度在場請台下的人現場「微醉喝起來」，被主持人勸阻「說不定有人要開車騎車」，馬上改口並宣導「喝酒不開車，開車不喝酒」。

▲▼田馥甄「HOROYOI微醉」新品上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

田馥甄表示自己小時候表現好時，家人就會給她一瓶乳酸飲料做獎賞，打趣的說：「小時候想要乳酸飲料，長大後更需要有酒精的乳酸飲料。」剛過生日的她正式邁入38歲，也不忘告知大家「長大就是隨時可以犒賞自己」，代言人當的很稱職。

▲▼田馥甄「HOROYOI微醉」新品上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

而今年過生日也不忘跟S.H.E的好姐妹相聚，受訪時記者提及Selina小鮮肉，也坦言有見過，並直說「我想沒有譜」，後續解釋Selina那麼聰明，如果真的有應該不會講出來，但多交朋友都是好事啦。

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關鍵字：

Hebe, 田馥甄, 微醉, S.H.E, 三得利, 乳酸沙瓦

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