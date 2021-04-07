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不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

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▲▼中醫師提醒變老的「8個致命壞習慣」 。（圖／Unsplash）

▲日常一些壞習慣會加速老化。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著年紀增長，女人想要維持高標狀態，並不容易，中醫師陳峙嘉在新書《女人好養》提到，美魔女和歐巴桑其實就是一線之隔，避開以下8個致命壞習慣，讓你遠離老胖醜。

▲▼中醫師提醒變老的「8個致命壞習慣」 。（圖／Unsplash）

1.喜歡吃甜食，造成痰濕體質

甜食除了容易造成蛀牙之外，以中醫的角度來說，還可能會增加身體的痰、濕，中醫也認為：「諸帶不離濕」，所以濕氣重的話， 也會造成婦科的分泌物增多，嚴重一點就容易反覆感染。

2.愛吃冰，讓寒氣入侵身體

冰的東西不能光從溫度的角度來看，除了低於室溫之外，屬性比較偏寒涼的食物，像是瓜類、梨子、橘子、柿子等蔬果，也會造成同樣傷害，因為中醫理論中，有一個現代科學仍然無法驗證之物，叫做「氣」。把冰的東西吃進體內之後，雖然表面上看起來溫度平衡了，但實際上寒氣也悄悄跟著入侵。

▲▼中醫師提醒變老的「8個致命壞習慣」 。（圖／Unsplash）

3.每天都晚睡，加速老胖醜

以經絡循行理論而言，「晚上十一點到凌晨一點走膽經，凌晨一點到三點走肝經」，這兩個經絡循行的時間，如果身體有充分休息，長期下來身體會更健康，情緒也可以更穩定。

4.經常感受壓力大且無法紓解

中醫認為「肝主疏泄，調暢情志」，也就是說情緒和肝氣有關。情緒緊繃、個性壓抑、急性子、壓力大，就會引起肝氣鬱結。氣滯血瘀久了，肝經經過的地方就容易有無形的氣結、或長出有形的東西，像是越來越常見的甲狀腺結節、水泡、胸部纖維囊腫、子宮肌瘤等，或是月經前胸部脹、肚子悶痛，都和肝氣鬱結有關。

▲▼中醫師提醒變老的「8個致命壞習慣」 。（圖／Unsplash）

5.藉口一大堆，就是不愛運動

陳峙嘉醫師分享，在門診中很常鼓勵女性病人去做運動，她們除了翻白眼之外，總能在三秒鐘之內，說出不運動的理由，像是流汗就不美，運動會長肌肉變成金剛芭比，或是已經很瘦了不需要運動。

6.經常憋尿，甚至不敢喝水

女生尿道比男生短，若是長時間憋尿，無法有尿液經過尿道口把細菌沖走，大量細菌在尿道聚集，就會引起發炎；同時因為膀胱累積的尿液太多而脹大，膀胱黏膜會因為血管被壓迫而缺血，當勞累過度、壓力太大、抵抗力不好的時候，細菌就會趁虛而入導致膀胱發炎。

▲▼中醫師提醒變老的「8個致命壞習慣」 。（圖／Unsplash）

7.怕水腫不愛喝水

像是吃東西不規律，或是正餐不吃又愛喝冷飲的人，就有可能變成脾虛體質；晚睡、熬夜、勞累過度或是久病重病的人，多半會演變成腎虛體質。這些人一定要把不良習慣改掉，體質調養好，才能夠避免水腫。

8.一直在胡亂減肥，還減不下來

很多人把減肥當作畢生的志業，乍聽之下好像很有恆心和毅力，但是你有沒有想過一個問題，為什麼減肥會容易復胖，且要一減再減呢？其實答案很簡單，就是亂減肥。

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關鍵字：

中醫師, 壞習慣, 變老, 老化, 陳峙嘉

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