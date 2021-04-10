SK-II活膚霜5800元→3599元比母檔還划算！濃縮PITERA讓臉超緊

文／C編

想要比同年齡的人看起來年輕10歲，抗老保養絕對是非常重要的，尤其是乳霜，透過內含的油脂，可以幫助肌膚重現年輕緊緻的狀態，購物網站「Her和她」推出SK-II R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜，原價5800元，特價3599元，現省2201元，超值得入手。

▼▼點我超划算▼▼

▲SK-II R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜，100g，原價5800元，特價3599元。點我購買。



SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜添加R.N.A.彈力複方，由濃縮PITERA結合水解大豆和酵母蛋白調配而成，讓肌膚由內而外澎彈緊緻；雖然是乳霜，但清爽的質地塗抹起來一點都不會感覺到黏膩，輕輕鬆鬆就可以注入肌膚底層，從肌底打理，才能更容光煥發。

▲SK-IIR.N.A.超肌能緊緻活膚霜很受歡迎。（圖／IG）



濃縮的PITERA成分不僅存在於SK-II青春露，R.N.A.超肌能緊緻活膚霜也富含，這是在釀酒師身上發現的秘密成分，即使釀酒師臉上長出細紋、看起來已經頗有年紀，但雙手依舊年輕緊緻，關鍵就是酒粕中的高濃度PITERA，可以讓肌膚細緻潤澤。

▲SK-II活膚霜是網路口碑的好物。（圖／IG）



不只是成分厲害，R.N.A.超肌能緊緻活膚霜更是網路口碑好物，「SK-II活膚霜不錯」、「SK-II活膚霜愛用好幾年」、「冬天到了絕對要擦霜」、「RNA活膚霜是每天的日常」。

▼▼點我超划算▼▼

▲SK-II R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜，100g，原價5800元，特價3599元。點我購買。



「Her和她」推出SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜，100g、原價5800元，特價3599元，現省2201元，相當於省下將近半罐的錢，而且還是加大版的容量，比起母親節專櫃的價格還要划算，趕緊趁機囤貨。