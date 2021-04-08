早上喝檸檬水會變黑？ 5大「錯誤保養迷思」90%的人都被騙！

▲擁有正確保養觀念才不會讓保養白做工。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

你是否也聽說過早上喝檸檬水會變黑的說法？或是用啤酒洗頭能改善頭皮屑？其實這些都是網上很常見的錯誤保養迷思，有些只會讓你保養白做工，但有些嚴重的可是會引起肌膚不適、造成傷害！快來看看以下5個在網上常可看到的「保養迷思」，你中了幾個？

▲檸檬水白天晚上都能喝。（圖／翻攝unsplash）



＃白天喝檸檬水會變黑？



檸檬含有光敏感成分呋喃香豆素，但已有研究證明，正常飲食攝取的呋喃香豆素是不足以引起光感性的皮膚炎，也不會導致曬黑，且檸檬等柑橘類水果具有抗氧化作用，也是維生素C的重要來源，適量攝取好處更多，所以檸檬水白天晚上都能喝。

＃體毛會越刮愈粗？



刮除毛髮並不會使毛髮變粗，會有這種錯覺，通常是因毛髮的根部直徑比較粗，而頂端是比較細的，所以刮除毛髮後，在視覺上看起來就會覺得變粗了，但其實等到毛髮再長長後，看起來又會是細細長長的了。

▲冷熱水交替洗臉容易刺激肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official）



＃冷熱水交替洗臉可緊緻毛孔？



有些人會覺得冷熱水交替洗臉後，肌膚看起來更緊緻，因而覺得有效，但其實這高效果只是暫時的，等肌膚溫度恢復正常後，毛孔又會回復到原來的樣子，而毛孔粗大是因為皮脂腺的分泌旺盛或老化問題，冷縮原理並不適用於緊緻毛孔，且冷熱水交替洗臉還會使肌膚受到刺激，容易變得脆弱敏感。

＃用啤酒洗頭能改善頭皮屑？



網路上流傳用啤酒洗頭可以幫助去屑止癢，但專家指出，會有頭皮屑的主要原因是頭皮油脂分泌過多，使馬拉色菌大量繁殖，其產生代謝物會損傷角質細胞而產生頭皮屑。而啤酒主要成分是水、乙醇、糖類和蛋白水解產物，既不能改善油脂分泌，也不能抑制真菌的繁殖，用啤酒洗頭不僅無法幫助改善頭皮狀況，啤酒pH值介於4~5之間，偏酸性，反而可能傷害頭皮，嚴重的話造成頭皮紅腫、發炎。

▲以掌心輕壓肌膚取代拍打，對肌膚更友好。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



＃保養時拍打臉部可促進吸收？



有些人塗抹保養品時習慣拍打臉部，覺得能幫助吸收，但其實拍臉對於促進吸收完全沒有幫助，反而會加快保養品的蒸發，更容易因用力過度傷害肌膚，導致肌膚鬆弛、細紋增生，得不償失。

其實保養品只要均勻塗抹上肌膚自然就會吸收，想幫助保養品更好吸收，可搓熱雙手，以掌心輕輕按壓全臉，避免拍打。

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