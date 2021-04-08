fb ig video ETtoday search mobile

早上喝檸檬水會變黑？ 5大「錯誤保養迷思」90%的人都被騙！

>

▲▼5大「錯誤保養迷思」。（圖／翻攝IG）

▲擁有正確保養觀念才不會讓保養白做工。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

你是否也聽說過早上喝檸檬水會變黑的說法？或是用啤酒洗頭能改善頭皮屑？其實這些都是網上很常見的錯誤保養迷思，有些只會讓你保養白做工，但有些嚴重的可是會引起肌膚不適、造成傷害！快來看看以下5個在網上常可看到的「保養迷思」，你中了幾個？

▲▼5大「錯誤保養迷思」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲檸檬水白天晚上都能喝。（圖／翻攝unsplash）

＃白天喝檸檬水會變黑？

檸檬含有光敏感成分呋喃香豆素，但已有研究證明，正常飲食攝取的呋喃香豆素是不足以引起光感性的皮膚炎，也不會導致曬黑，且檸檬等柑橘類水果具有抗氧化作用，也是維生素C的重要來源，適量攝取好處更多，所以檸檬水白天晚上都能喝。

＃體毛會越刮愈粗？

刮除毛髮並不會使毛髮變粗，會有這種錯覺，通常是因毛髮的根部直徑比較粗，而頂端是比較細的，所以刮除毛髮後，在視覺上看起來就會覺得變粗了，但其實等到毛髮再長長後，看起來又會是細細長長的了。

▲▼5大「錯誤保養迷思」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲冷熱水交替洗臉容易刺激肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃冷熱水交替洗臉可緊緻毛孔？

有些人會覺得冷熱水交替洗臉後，肌膚看起來更緊緻，因而覺得有效，但其實這高效果只是暫時的，等肌膚溫度恢復正常後，毛孔又會回復到原來的樣子，而毛孔粗大是因為皮脂腺的分泌旺盛或老化問題，冷縮原理並不適用於緊緻毛孔，且冷熱水交替洗臉還會使肌膚受到刺激，容易變得脆弱敏感。

＃用啤酒洗頭能改善頭皮屑？

網路上流傳用啤酒洗頭可以幫助去屑止癢，但專家指出，會有頭皮屑的主要原因是頭皮油脂分泌過多，使馬拉色菌大量繁殖，其產生代謝物會損傷角質細胞而產生頭皮屑。而啤酒主要成分是水、乙醇、糖類和蛋白水解產物，既不能改善油脂分泌，也不能抑制真菌的繁殖，用啤酒洗頭不僅無法幫助改善頭皮狀況，啤酒pH值介於4~5之間，偏酸性，反而可能傷害頭皮，嚴重的話造成頭皮紅腫、發炎。

▲▼5大「錯誤保養迷思」。（圖／翻攝IG）

▲以掌心輕壓肌膚取代拍打，對肌膚更友好。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

＃保養時拍打臉部可促進吸收？

有些人塗抹保養品時習慣拍打臉部，覺得能幫助吸收，但其實拍臉對於促進吸收完全沒有幫助，反而會加快保養品的蒸發，更容易因用力過度傷害肌膚，導致肌膚鬆弛、細紋增生，得不償失。

其實保養品只要均勻塗抹上肌膚自然就會吸收，想幫助保養品更好吸收，可搓熱雙手，以掌心輕輕按壓全臉，避免拍打。

►5招萬用法讓化妝水CP值大提升！自製面膜、保濕噴霧超實用

►8種「過期美妝品」隱藏小妙用！卸妝水去油污、洗面乳變衣領精

►皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

關鍵字：

保養, 護膚, 迷思, 謠言, 錯誤, NG觀念, 皮膚科醫師, 醫生, 破解, 真相

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭 「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！ 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵 「自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值」張曼娟12句金句道盡愛情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面