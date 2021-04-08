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朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠身為一線女演員，除了專注拍攝戲劇作品，身上還有非常多的代言工作。近期朴信惠為服裝品牌拍攝的夏季形象陸續釋出，一連示範了多套全新造型，包括各式裙裝、套裝，不料粉絲們卻看不下去，狂批服裝太顯老氣：「全靠顏值在撐。」

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

▲朴信惠最新代言形象出爐。（圖／翻攝自mojo.s.phine，以下同）

朴信惠已經為這個韓國本土的輕奢服裝品牌MOJO.S.PHINE代言過許多季，先前的拍攝的形象大多都受到一片好評，只不過今年夏季，品牌風格稍微轉換，少了點浪漫少女氣息，不論在版型還是色調上，則多了分成熟韻味。

這波夏季形象畫報釋出後，乍看之下就像往常一樣華麗，只不過一連十多套造型下來，皆是一些色彩單調、深沉的服裝，也以套裝式的搭配為主，顯得缺乏夏季明豔活力的元素。

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

尤其是其中這幾套令人忍不住聯想到長袍馬褂的外罩衫、連身洋裝，雖然運用同色系延伸比例，但是設計上的確有些乏味，作為點綴的蝴蝶結似乎也沒起到該有的作用，反而是更顯俗氣。

其他如花瓣捲邊的貼身裙裝、正裝套裝，或是宮廷風路線復古寬袖造型，在網友們眼中似乎也不盡理想，雖然一面誇讚朴信惠漂亮、顏值在線，但還是看不下去：「這服裝一言難盡⋯⋯」、「過於老氣」、「衣服看了要吐血」、「有女總裁的強勢感」、「靠顏值在撐。」

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

▲朴信惠代言mojosphine。（圖／翻攝自品牌）

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關鍵字：

朴信惠, 老氣, 代言, 顏值

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