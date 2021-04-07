比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會成功人早起的3個辦法

文／Squid

早睡早起的晨型人，總是比別人多出更多時間可以做更多的事情，像是像比爾·蓋茲（Bill Gates）、李嘉誠、提姆·庫克（Tim Cook）、賈伯斯都是標準晨型人，也不是說早起一定會變成成功人士，但至少多很多時間讓腦子清晰，做更多的事情。《ET FASHION》也整理3個養成早起的方法，可以輕輕鬆鬆適應早起。

1.適應早起

很多人為了想要早起，一下子就會訂下很早的鬧鐘，比如平時都是10點才起床，一下子訂了5點的鬧鐘，常常都會覺得很難達到，建議可以從7:30、7:00、6:30、6:00慢慢提早，讓身體逐漸習慣早起，久而久之就可以長時間維持早起。

2.美好早晨計畫表

為自己訂下早睡早起的計畫表，比如6:00起床、6:30吃早餐、7:00-8:00讀書等等，除了起床時間不變之外，每天都會給自己定下一些計畫表，吃一頓自己喜歡的早餐、讀自己喜歡的書等等，讓每天早起充滿期待。

3.完美鬧鐘法

第一個鬧鐘跟第二個鬧鐘相隔20分鐘，比如早上6點起床，就5:40、6:00各設一個鬧鐘，第一個鬧鐘音量小且短，第二個鬧鐘正常音量，透過第一個鬧鐘幫助大腦初步起床，第二個鬧鐘就讓自己徹底的醒來，可以擺脫賴床。

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