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勞力士探險家型機芯升級　賣翻的「迪通拿」百萬隕石錶曝光

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▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士新一代Oyster Perpetual Explorer黃金鋼錶與1953年5月29日艾德蒙希拉里爵士佩戴的原型款尺寸一樣皆為36mm，359,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）今晚於Watches & Wonders線上錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）發布年度新作，焦點落在Explorer系列錶款，被暱稱為「探一」的Oyster Perpetual Explorer推出與原創款相同的尺寸錶徑36mm半金款，而問世50周年的「探二」Oyster Perpetual Explorer II錶殼與錶帶都經過微調，較大更動是搭載3285型自動上鍊機芯。

▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Explorer II腕錶的錶殼與錶帶都經過重新設計，282,000元。

1953年推出的Explorer腕錶，象徵著勞力士與探險世界的不解之緣，曾伴艾德蒙・希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）和丹星・諾基（Tenzing Norgay）首次登上海拔8,848米（29,028呎）的珠穆朗瑪峰。新一代Oyster Perpetual Explorer推出與他當年所戴錶款相同尺寸36mm，配備Chromalight夜光顯示，搭載3230型機芯，而Oyster Perpetual Explorer II也改為優化Chromalight夜光顯示。

▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶推出金屬隕石錶面的款式，1,132,500元。
 

深受追捧的「迪通拿」Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，勞力士今年推出18K白金、K金、永恒玫瑰金等3款貴金屬款式，均搭載隕石面盤；而Oyster Perpetual Datejust 36繼豐富色彩後，首次出現靈感源自熱帶雨林的棕櫚葉圖案，非常搶眼。

▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士推出棕櫚葉圖案面盤的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶，233,500元。
 

同集團的帝舵表（Tudor）則強打Black Bay碧灣系列，為紀念品牌第一只計時腕錶問世50周年，特別打造Black Bay Chrono（碧灣計時型）精鋼款腕錶，面盤備有啞黑色與蛋白色兩款，分別設有兩個對比色的內凹式副計時盤，判讀資訊一目了然，有趣的是從第一代計時腕錶取靈感設置45分鐘計時盤，雪花指針也是經典特色，讓錶迷一眼認出。

▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）▲▼ Rolex & Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表BLACK BAY CHRONO鍊帶錶（左）165,000元，BLACK BAY CHRONO皮錶帶款155,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

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關鍵字：

Watches & Wonders, W&W, 勞力士, Rolex, Tudor, 帝舵表

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