fb ig video ETtoday search mobile

紅樓十二金釵時尚！最適合林黛玉的其實是old Celine、BV的性冷淡風格

>

紅樓夢以女性為中心，重視女性人物的塑造，體現對女性價值的認同，對女性的欣賞，觀念不僅十分超前，更可以說是中國歷史上第一部讓女人有自我意識的小說。想像過嗎？十二金釵如果活在現代，她們會是什麼樣子？從事什麼工作？穿什麼樣的衣服？

（圖／記者Wazaiii攝）

讀紅樓，我自己經歷過三個階段。年少時初次接觸，自然是更關注寶黛釵的三角戀，完完全全當做一部愛情小說來看（可能也跟看的版本有關，是青少年的白話文版）。成年了，很講究的拿原文來看，才知道《紅樓夢》原來有那麼多版本，也逐漸開始從讀愛情，進階到讀人性，讀一個家族的興衰，一個時代的起落。中年之後，看更多的是那些話外之音，像中國山水畫的留白，在每個出場的人身上都能讀出一點留白的意境，也才明白曹雪芹寫文的伏筆之多，層次如此豐富。再來，它也真的是一本觀念很先進的書──描寫女人，寫她們的自我意識。

這也是為何我後來栽入了紅樓，成為紅樓腦粉。終其一生，會遇到的很多事很多人，而這些人事物都能在《紅樓夢》裡讀到對照。但可惜的是，在當代閱讀體系裡，人的關注力被太多聲光刺激所取代，已經很少人願意耐著性子看這種飄著樟腦丸味道的〝古典名著〞了。

沒關係的，正因為如此，才有《紅樓夢流行大觀園》的誕生啊。這個專欄將結合紅樓十二金釵與時尚流行，讓我們注入現代眼光來解讀她們。也許可以成為你開始閱讀紅樓的契機，搞不好，也會重塑以前你對十二金釵的印象也說不定喔。

作為開篇，要寫的當然是十二金釵之首──林黛玉。

這個說法可能有人要反駁了，把薛寶釵擺在了哪裡呢？明明人家是「並列」十二金釵之首才對。算我私心吧，但這份私心也是考究了曹公寫林黛玉這個人給了很多「偏愛」的關係，也是整部紅樓中人設最特別的人。因此，基於這個別緻的人設，我才會在標題寫著：最適合林黛玉的其實是性冷淡風格。

先撕掉「多愁善感、體弱多病、嬌柔做作」這樣先入為主的標籤吧，來，讓我重新帶大家認識真正的林黛玉。

（圖／記者Wazaiii攝）

出身貴族世家，含金量高

 林家自林黛玉的父親林如海往上，有四代列侯。也就是說林如海的父親、祖父、曾祖父、高祖父，都是列侯的爵位，而林黛玉就是四代列侯之家唯一的一位孤女。加上她父親中過科舉的探花（也就是殿試第三名），在「萬般皆下品，唯有讀書高」的封建年代，是真正的高級貴族。光是這一點，就不是家裡有錢的薛家可比擬的了。放在現代，就是俗稱的「書香世家」。

才情可比男子卻超越男子，因為家庭的特殊教養

 《紅樓夢》中曾側面寫過三位人物小時候被施以男子教育──薛寶釵、王熙鳳，而其中描述的最直接也最多的就是林黛玉。

在這裡我們要先說明一下古代的男子教育有多麼可貴。在中國古代，男孩女孩教養的方式有本質的不同，因為女性的地位遠遠低於男性，所以對女子的教育絕不可能像對於男子的期待那樣，是為了修身齊家治國平天下，而是為了使其更好地順從丈夫、侍奉公婆、生養孩子。就算念書，也不會念什麼四書五經，通常就是授與一點私塾教育，教育女德，識字就足夠了。但林黛玉不是這樣被養大的，她是按照培養男孩那樣被養大的，書中這樣描述：

「夫妻無子，故愛如珍寶，且又見他聰明清秀，便也欲使他讀書識幾個字，不過假充養子之意，聊解膝下荒涼之歎。」

因為家庭的特殊教育方式，使得林黛玉看待事物的眼光就不同於一般的女孩子，甚至深深影響了她的思考邏輯、性格與品味。林如海夫妻教養林黛玉還真不是識幾個字而已，是特別請老師來指導她的。

從這個養成教育出發，我們探索真正的林黛玉才有意思。你會發現：她竟然是集才華與美貌於一身的女子，而且一點也不嬌柔做作，多愁善感，真實的她通透、伶俐，還特別有幽默感（書中很多好笑的段子不是林黛玉就是史湘雲貢獻的）。

讀書多也讓林黛玉具備管理才幹，眼光格局都與一般的小姐家不同。別人院裡的丫頭、婆子多多少少都有些見不得人的事情，但林黛玉的院裡，井然有序、各司其職，完全沒有偷來暗去的勾當。

（圖／記者Wazaiii攝）

熱愛思考、寫作，是紅樓第一才女

 讀書寫作思考是《紅樓夢》裡林黛玉除了跟賈寶玉談戀愛之外，最喜歡做的事情了。她寫的詩作，賈元春、賈政都讚賞過，是真正超越書中所有上過學的男子，包含超越了賈寶玉。

但也正是因為身為女子有志難伸，明白自己處境的限制，才經常傷春悲秋。著名的黛玉葬花，葬的也許是花，但真正葬的可能更是她自己的命運。《葬花吟》是紅樓裡很著名的一首詩，感嘆的是人該如何面對自己的命運與使命。曹公寫她具備「詠絮之才」，也是對女子無才便是德最大的反諷與顛覆。

品味中性，不愛世俗女子之物

 林黛玉的住處叫做「瀟湘館」。如果說一個人住的地方體現的是這個人的「終極品味」，那瀟湘館可以說是文人雅士的最愛，而不是一個貴族千金的住處。來，我們來看看書中兩段描述瀟湘館的文字：

「忽抬頭看見前面一帶粉垣，裡面數楹修舍，有千百竿翠竹遮映。眾人都道：『好個所在！』於是大家進入，只見入門便是曲折遊廊，階下石子漫成甬路。上面小小兩三間房舍，一明兩暗，裡面都是合著地步打就的床几椅案。從裡間房內又得一小門，出去則是後院，有大株梨花兼著芭蕉。又有兩間小小退步。後院牆下忽開一隙，得泉一派，開溝僅尺許，灌入牆內，繞階緣屋至前院，盤旋竹下而出。賈政笑道：『這一處還罷了。若能月夜坐此窗下讀書，不枉虛生一世。』」

連賈政都想在這間房子裡賞月讀書，瀟湘館是妥妥的男子夢想中的書房沒錯啊！另一個描述則是劉姥姥進大觀園時說的：

「先到了瀟湘館。一進門，只見兩邊翠竹夾路，土地下蒼苔佈滿，中間羊腸一條石子漫的路。劉姥姥因見窗下案上設著筆硯，又見書架上磊著滿滿的書，劉姥姥道：『這必定是那位哥兒的書房了。』賈母笑指黛玉道：『這是我這外孫女兒的屋子。』劉姥姥留神打量了黛玉一番，方笑道：『這哪像個小姐的繡房，竟比那上等的書房還好。』」

林黛玉平常很少把花枝招展的東西往身上穿戴，最多就是一只白玉簪子做裝飾。書籍、竹林做為瀟湘館最大的軟裝，也能看出她熱愛簡潔素雅的風格。以她的出身，要什麼貴重的珠寶首飾沒有？但你卻很少看見她身上有一眼就能識別的東西。那些充斥著品牌 logo 的服裝，是絕對不會出現在林小姐的衣櫃裡的。

（圖／記者Wazaiii攝）

黛玉式的性感

因為曹公，我才明白要描寫一位美人，絕對不能平鋪直述地寫出來，最高明的寫法莫過於透過第三人的眼睛。在《紅樓夢》中，林黛玉是出場最多的人物之一，但是通篇無容顏的具體描述，無衣妝的具體描寫。想知道她這個人的長相，要留意各種第三人的說法，就像我們透過瀟湘館挖掘她的品味一樣。

王熙鳳說：「天下真有這樣標緻的人物，我今兒才算見了！況且這通身的氣派，竟不象老祖宗的外孫女兒，竟是個嫡親的孫女，怨不得老祖宗天天口頭心頭一時不忘。」

賈寶玉眼裡：「兩彎似蹙非蹙籠煙眉，一雙似喜非喜含情目，態生兩靨之愁，嬌襲一身之病。淚光點點，嬌喘微微。閒靜時如嬌花照水，行動處似弱柳扶風。心較比干多一竅，病如西子勝三分。」

黛玉肯定是美的，而且美的很脫俗。但有一處，寫的是黛玉的性感，是透過薛蟠看見林黛玉時的反應，曹公寫「忽一眼瞥見了林黛玉風流婉轉，已酥倒在那裡。」個人覺得「酥倒」兩個字用得極為精準，你可以想像讓一個男人看一眼就腿軟的性感是什麼，絕對不是我們現在衣不蔽體的那種，而是一個女人帶給男人很多幻想。

黛玉式孤傲

 很多人都覺得林黛玉很矯情，尤其病厭厭的樣子就沒有健康福態的薛寶釵來得討喜。但正因為她生來就是藥罐子，才更懂得孤獨是什麼。因此她待人接物都有一種分寸感造成的疏離，但親近她的丫頭婆子都知道，林小姐面冷心熱，一片赤誠。

所以她願意教香菱寫詩，妙玉笑她是個俗人連水也嚐不出來的時候竟也不生氣，薛寶釵說一番體己話就跟她成為了好閨蜜，在在都說明了林黛玉的赤子之心。但她不是對誰都好，她內心有自己的一把尺，至於那些刁蠻任性，只會針對賈寶玉。這不是很正常嗎？只對自己心愛的男子撒嬌任性，我想很多小姊姊任性起來只怕都超越林黛玉了。

（圖／記者Wazaiii攝）

打開林小姐的衣櫃，你會發現這些亦剛亦柔的性冷淡品牌：old Celine、Bottega Veneta、Jil Sander、Peter Do、COS。

綜合上述，你還覺得林黛玉是那種小家璧玉，只會耍小性子的小女人嗎？有想法、有堅持的她，可以說是當代每個女孩都想成為的那種人吧？飽讀詩書、幽默風趣，具備管理才幹，受人愛戴，善良但有鋒芒，獨具品味且不俗套。

她的造型應該貼近 old Celine，是 Phobe Philo 掌舵時期的設計。極簡素雅但不無聊，不刻意強調女人的曲線，但依然柔美、堅毅，帶著一種自由的舒適感。Phobe Philo 手中的 Celine 被時尚界冠上了性冷淡風格，官方說法叫做：Normcore。代表著極簡與克制，是去繁求簡的高級智慧。

（圖／記者Wazaiii攝）

（圖／記者Wazaiii攝）

當然，林黛玉的衣櫃裡，不會只有 old Celine，Daniel Lee 手中的 Bottega Veneta 也會出現。那種大方、個性、毫不費力的女性魅力，正是林小姐的追求。當別人家小姐都愛花時，她偏偏喜歡竹子的遺世獨立。而以她這種會對賈寶玉說「什麼臭男人用過的東西，我不要」的性格，也像極了該品牌操作社群的手法：「什麼大家都在玩的 ig，我不要，清空吧！」

（圖／記者Wazaiii攝）

（圖／記者Wazaiii攝）

而 Jil Sander 的設計應該最靠近林黛玉的文藝氣質了，簡約中又有故事性，耐人尋味。逛街的時候她肯定會覺得上面寫著自己的名字，想辦法通通買單。

（圖／記者Wazaiii攝）

（圖／記者Wazaiii攝）

除了上述那些耳熟能詳的品牌，林小姐也會偷偷私藏一些低調的小眾牌子，不僅代表個人的眼光獨到，也降低了撞衫的風險。初露頭角的 Peter Do 是 LVMH Prize 青年設計師大賽得主，成立個人品牌後收穫了一票粉絲，他的設計風格知性又帶著不迎合當下流行的態度，頗有知識份子的清高與傲氣。

（圖／記者Wazaiii攝）

（圖／記者Wazaiii攝）

至於快時尚領域，她則會鎖定 COS。不囉嗦了，這個牌子就是比 ZARA 更不爛大街，買來混搭最合適。

林黛玉會穿著它們從事像藝廊負責人、書店主理人、藝文線媒體人的工作，或者她自己就是一家選品店的女主人，為她的品味背書，吸引愛好相同的女人成為主顧客。這家選品店有書籍、藝術、家居用品……等等，還會定期舉辦展覽。

她不必再為自己的性別或命運感到可惜，因為她活在一個女子也能工作受教育，並主掌自我命運的年代。她讀的那些書，帶給她的格局與眼界終於派得上用場。當然，她的宿疾，也會有得治。

林黛玉的小彩蛋

想要林黛玉同款女香嗎？

Loewe 001 女香 推薦給你。
香水系列以「纏綿之後，破曉之時」這個帶著淒美之感的表達為概念，名字叫「001」。香水靈感來自年輕男女在清晨的第一次親密接觸，代表純情的歡愉及懵懂的允諾。不僅讓人聯想到他與賈寶玉纏綿悱惻的愛情，連香水的包裝，也十分符合林小姐的審美。

香調：東方花香調
前調：香檸檬、蜜橘、粉紅胡椒
中調：茉莉、檀香木
後調：琥珀、香草

◎Photo Via：Vogue Runway, 凱特王

延伸閱讀

27俱樂部：艾美懷絲、超脫樂團主唱科特·柯本...音樂藝術名人難逃的魔咒與神話

聽蔡依林、五月天變俗氣，deca joins 才是好品味？主流 vs 獨立音樂到底差在哪？

【本文由 Wazaiii.com 提供《ET FASHION》專用，任何網站、報刊、電視台未經授權許可，請勿轉載！】

關鍵字：

Wazaiii, 紅樓夢, 林黛玉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分

免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗 清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品 迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖 從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調 Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了 堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面