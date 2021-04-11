紅樓十二金釵時尚！最適合林黛玉的其實是old Celine、BV的性冷淡風格

紅樓夢以女性為中心，重視女性人物的塑造，體現對女性價值的認同，對女性的欣賞，觀念不僅十分超前，更可以說是中國歷史上第一部讓女人有自我意識的小說。想像過嗎？十二金釵如果活在現代，她們會是什麼樣子？從事什麼工作？穿什麼樣的衣服？

讀紅樓，我自己經歷過三個階段。年少時初次接觸，自然是更關注寶黛釵的三角戀，完完全全當做一部愛情小說來看（可能也跟看的版本有關，是青少年的白話文版）。成年了，很講究的拿原文來看，才知道《紅樓夢》原來有那麼多版本，也逐漸開始從讀愛情，進階到讀人性，讀一個家族的興衰，一個時代的起落。中年之後，看更多的是那些話外之音，像中國山水畫的留白，在每個出場的人身上都能讀出一點留白的意境，也才明白曹雪芹寫文的伏筆之多，層次如此豐富。再來，它也真的是一本觀念很先進的書──描寫女人，寫她們的自我意識。

這也是為何我後來栽入了紅樓，成為紅樓腦粉。終其一生，會遇到的很多事很多人，而這些人事物都能在《紅樓夢》裡讀到對照。但可惜的是，在當代閱讀體系裡，人的關注力被太多聲光刺激所取代，已經很少人願意耐著性子看這種飄著樟腦丸味道的〝古典名著〞了。

沒關係的，正因為如此，才有《紅樓夢流行大觀園》的誕生啊。這個專欄將結合紅樓十二金釵與時尚流行，讓我們注入現代眼光來解讀她們。也許可以成為你開始閱讀紅樓的契機，搞不好，也會重塑以前你對十二金釵的印象也說不定喔。

作為開篇，要寫的當然是十二金釵之首──林黛玉。

這個說法可能有人要反駁了，把薛寶釵擺在了哪裡呢？明明人家是「並列」十二金釵之首才對。算我私心吧，但這份私心也是考究了曹公寫林黛玉這個人給了很多「偏愛」的關係，也是整部紅樓中人設最特別的人。因此，基於這個別緻的人設，我才會在標題寫著：最適合林黛玉的其實是性冷淡風格。

先撕掉「多愁善感、體弱多病、嬌柔做作」這樣先入為主的標籤吧，來，讓我重新帶大家認識真正的林黛玉。

出身貴族世家，含金量高

林家自林黛玉的父親林如海往上，有四代列侯。也就是說林如海的父親、祖父、曾祖父、高祖父，都是列侯的爵位，而林黛玉就是四代列侯之家唯一的一位孤女。加上她父親中過科舉的探花（也就是殿試第三名），在「萬般皆下品，唯有讀書高」的封建年代，是真正的高級貴族。光是這一點，就不是家裡有錢的薛家可比擬的了。放在現代，就是俗稱的「書香世家」。

才情可比男子卻超越男子，因為家庭的特殊教養

《紅樓夢》中曾側面寫過三位人物小時候被施以男子教育──薛寶釵、王熙鳳，而其中描述的最直接也最多的就是林黛玉。

在這裡我們要先說明一下古代的男子教育有多麼可貴。在中國古代，男孩女孩教養的方式有本質的不同，因為女性的地位遠遠低於男性，所以對女子的教育絕不可能像對於男子的期待那樣，是為了修身齊家治國平天下，而是為了使其更好地順從丈夫、侍奉公婆、生養孩子。就算念書，也不會念什麼四書五經，通常就是授與一點私塾教育，教育女德，識字就足夠了。但林黛玉不是這樣被養大的，她是按照培養男孩那樣被養大的，書中這樣描述：

「夫妻無子，故愛如珍寶，且又見他聰明清秀，便也欲使他讀書識幾個字，不過假充養子之意，聊解膝下荒涼之歎。」

因為家庭的特殊教育方式，使得林黛玉看待事物的眼光就不同於一般的女孩子，甚至深深影響了她的思考邏輯、性格與品味。林如海夫妻教養林黛玉還真不是識幾個字而已，是特別請老師來指導她的。

從這個養成教育出發，我們探索真正的林黛玉才有意思。你會發現：她竟然是集才華與美貌於一身的女子，而且一點也不嬌柔做作，多愁善感，真實的她通透、伶俐，還特別有幽默感（書中很多好笑的段子不是林黛玉就是史湘雲貢獻的）。

讀書多也讓林黛玉具備管理才幹，眼光格局都與一般的小姐家不同。別人院裡的丫頭、婆子多多少少都有些見不得人的事情，但林黛玉的院裡，井然有序、各司其職，完全沒有偷來暗去的勾當。

熱愛思考、寫作，是紅樓第一才女

讀書寫作思考是《紅樓夢》裡林黛玉除了跟賈寶玉談戀愛之外，最喜歡做的事情了。她寫的詩作，賈元春、賈政都讚賞過，是真正超越書中所有上過學的男子，包含超越了賈寶玉。

但也正是因為身為女子有志難伸，明白自己處境的限制，才經常傷春悲秋。著名的黛玉葬花，葬的也許是花，但真正葬的可能更是她自己的命運。《葬花吟》是紅樓裡很著名的一首詩，感嘆的是人該如何面對自己的命運與使命。曹公寫她具備「詠絮之才」，也是對女子無才便是德最大的反諷與顛覆。

品味中性，不愛世俗女子之物

林黛玉的住處叫做「瀟湘館」。如果說一個人住的地方體現的是這個人的「終極品味」，那瀟湘館可以說是文人雅士的最愛，而不是一個貴族千金的住處。來，我們來看看書中兩段描述瀟湘館的文字：

「忽抬頭看見前面一帶粉垣，裡面數楹修舍，有千百竿翠竹遮映。眾人都道：『好個所在！』於是大家進入，只見入門便是曲折遊廊，階下石子漫成甬路。上面小小兩三間房舍，一明兩暗，裡面都是合著地步打就的床几椅案。從裡間房內又得一小門，出去則是後院，有大株梨花兼著芭蕉。又有兩間小小退步。後院牆下忽開一隙，得泉一派，開溝僅尺許，灌入牆內，繞階緣屋至前院，盤旋竹下而出。賈政笑道：『這一處還罷了。若能月夜坐此窗下讀書，不枉虛生一世。』」

連賈政都想在這間房子裡賞月讀書，瀟湘館是妥妥的男子夢想中的書房沒錯啊！另一個描述則是劉姥姥進大觀園時說的：

「先到了瀟湘館。一進門，只見兩邊翠竹夾路，土地下蒼苔佈滿，中間羊腸一條石子漫的路。劉姥姥因見窗下案上設著筆硯，又見書架上磊著滿滿的書，劉姥姥道：『這必定是那位哥兒的書房了。』賈母笑指黛玉道：『這是我這外孫女兒的屋子。』劉姥姥留神打量了黛玉一番，方笑道：『這哪像個小姐的繡房，竟比那上等的書房還好。』」

林黛玉平常很少把花枝招展的東西往身上穿戴，最多就是一只白玉簪子做裝飾。書籍、竹林做為瀟湘館最大的軟裝，也能看出她熱愛簡潔素雅的風格。以她的出身，要什麼貴重的珠寶首飾沒有？但你卻很少看見她身上有一眼就能識別的東西。那些充斥著品牌 logo 的服裝，是絕對不會出現在林小姐的衣櫃裡的。

黛玉式的性感

因為曹公，我才明白要描寫一位美人，絕對不能平鋪直述地寫出來，最高明的寫法莫過於透過第三人的眼睛。在《紅樓夢》中，林黛玉是出場最多的人物之一，但是通篇無容顏的具體描述，無衣妝的具體描寫。想知道她這個人的長相，要留意各種第三人的說法，就像我們透過瀟湘館挖掘她的品味一樣。

王熙鳳說：「天下真有這樣標緻的人物，我今兒才算見了！況且這通身的氣派，竟不象老祖宗的外孫女兒，竟是個嫡親的孫女，怨不得老祖宗天天口頭心頭一時不忘。」

賈寶玉眼裡：「兩彎似蹙非蹙籠煙眉，一雙似喜非喜含情目，態生兩靨之愁，嬌襲一身之病。淚光點點，嬌喘微微。閒靜時如嬌花照水，行動處似弱柳扶風。心較比干多一竅，病如西子勝三分。」

黛玉肯定是美的，而且美的很脫俗。但有一處，寫的是黛玉的性感，是透過薛蟠看見林黛玉時的反應，曹公寫「忽一眼瞥見了林黛玉風流婉轉，已酥倒在那裡。」個人覺得「酥倒」兩個字用得極為精準，你可以想像讓一個男人看一眼就腿軟的性感是什麼，絕對不是我們現在衣不蔽體的那種，而是一個女人帶給男人很多幻想。

黛玉式孤傲

很多人都覺得林黛玉很矯情，尤其病厭厭的樣子就沒有健康福態的薛寶釵來得討喜。但正因為她生來就是藥罐子，才更懂得孤獨是什麼。因此她待人接物都有一種分寸感造成的疏離，但親近她的丫頭婆子都知道，林小姐面冷心熱，一片赤誠。

所以她願意教香菱寫詩，妙玉笑她是個俗人連水也嚐不出來的時候竟也不生氣，薛寶釵說一番體己話就跟她成為了好閨蜜，在在都說明了林黛玉的赤子之心。但她不是對誰都好，她內心有自己的一把尺，至於那些刁蠻任性，只會針對賈寶玉。這不是很正常嗎？只對自己心愛的男子撒嬌任性，我想很多小姊姊任性起來只怕都超越林黛玉了。

打開林小姐的衣櫃，你會發現這些亦剛亦柔的性冷淡品牌：old Celine、Bottega Veneta、Jil Sander、Peter Do、COS。

綜合上述，你還覺得林黛玉是那種小家璧玉，只會耍小性子的小女人嗎？有想法、有堅持的她，可以說是當代每個女孩都想成為的那種人吧？飽讀詩書、幽默風趣，具備管理才幹，受人愛戴，善良但有鋒芒，獨具品味且不俗套。

她的造型應該貼近 old Celine，是 Phobe Philo 掌舵時期的設計。極簡素雅但不無聊，不刻意強調女人的曲線，但依然柔美、堅毅，帶著一種自由的舒適感。Phobe Philo 手中的 Celine 被時尚界冠上了性冷淡風格，官方說法叫做：Normcore。代表著極簡與克制，是去繁求簡的高級智慧。

當然，林黛玉的衣櫃裡，不會只有 old Celine，Daniel Lee 手中的 Bottega Veneta 也會出現。那種大方、個性、毫不費力的女性魅力，正是林小姐的追求。當別人家小姐都愛花時，她偏偏喜歡竹子的遺世獨立。而以她這種會對賈寶玉說「什麼臭男人用過的東西，我不要」的性格，也像極了該品牌操作社群的手法：「什麼大家都在玩的 ig，我不要，清空吧！」

而 Jil Sander 的設計應該最靠近林黛玉的文藝氣質了，簡約中又有故事性，耐人尋味。逛街的時候她肯定會覺得上面寫著自己的名字，想辦法通通買單。

除了上述那些耳熟能詳的品牌，林小姐也會偷偷私藏一些低調的小眾牌子，不僅代表個人的眼光獨到，也降低了撞衫的風險。初露頭角的 Peter Do 是 LVMH Prize 青年設計師大賽得主，成立個人品牌後收穫了一票粉絲，他的設計風格知性又帶著不迎合當下流行的態度，頗有知識份子的清高與傲氣。

至於快時尚領域，她則會鎖定 COS。不囉嗦了，這個牌子就是比 ZARA 更不爛大街，買來混搭最合適。

林黛玉會穿著它們從事像藝廊負責人、書店主理人、藝文線媒體人的工作，或者她自己就是一家選品店的女主人，為她的品味背書，吸引愛好相同的女人成為主顧客。這家選品店有書籍、藝術、家居用品……等等，還會定期舉辦展覽。

她不必再為自己的性別或命運感到可惜，因為她活在一個女子也能工作受教育，並主掌自我命運的年代。她讀的那些書，帶給她的格局與眼界終於派得上用場。當然，她的宿疾，也會有得治。

林黛玉的小彩蛋

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香水系列以「纏綿之後，破曉之時」這個帶著淒美之感的表達為概念，名字叫「001」。香水靈感來自年輕男女在清晨的第一次親密接觸，代表純情的歡愉及懵懂的允諾。不僅讓人聯想到他與賈寶玉纏綿悱惻的愛情，連香水的包裝，也十分符合林小姐的審美。

香調：東方花香調

前調：香檸檬、蜜橘、粉紅胡椒

中調：茉莉、檀香木

後調：琥珀、香草

◎Photo Via：Vogue Runway, 凱特王

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