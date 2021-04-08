女孩快筆記！生理期前做好「4件事」，水腫立刻消一圈

▲生理期前做好4件事，幫你減緩水腫不適。（圖／翻攝自IG_ar_magazine、Unsplash，以下同）

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生理期來之前，除了肚子悶痛、情緒暴躁外，因為荷爾蒙變化帶來的水腫更是讓人傷透腦筋，除了下腹腫脹，整張臉也變得泡泡的，看起來超沒精神。這時除了好好休息外，4件事情做好，水腫不適皆能改善。

#謹守低鹽飲食

想要消除水腫，生理期前一周的飲食很重要，謹守低鹽原則，搭配充足水分，利用排尿將體內過多水分排走，除了喝水之外，也可視個人體質選擇薏仁水或是黑咖啡來幫助排除體內多餘水分。

#生理期前多抬腳

針對小腿的腫脹不適，建議可以在生理期到來前幾天，試著睡前在床上抬腿，將腿靠在牆上呈90度，維持10分鐘左右，待雙腿感受到微麻，即可放鬆平躺。這個抬腿動作能幫助腿部血液循環，改善腫脹不適，除了抬腿，也可以睡覺時在小腿下放一個枕頭，將腿抬高一些會比較舒服。

#生理期前多泡澡

據研究指出，生理期容易有水腫的女性體質皆屬於虛寒，建議可以在經期前一周多泡腳或是泡澡，幫助促進身體血液循環，預防水腫，待生理期來之後須避免，以免導致經血量過多。

#生冷食物要忌口

以中醫觀點來看，水腫多半是因為體內濕氣較重，若想要緩解水腫不適，建議避開食用生冷食物、冰飲及瓜類，這時可以多補充維生素B，像是肉類、菠菜和核桃，搭配些牛奶和豆腐來補鈣，對身體都很有助益。

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