2021必買「神級防曬新品」！倩碧「防曬版水磁場」、DEW日本上市就爆賣

▲防曬不只是為了維持肌膚白淨，更是保護肌膚避免被「曬老」。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

夏天的腳步越來越近，你的防曬更新了沒？想要有好肌膚，做好清潔只成功了一半，還有防曬也不能輕忽，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」！2021春夏有不少品牌都推出全新型態防曬品，有質地超輕薄、完全無黏膩感的，也有專為敏弱肌打造的親膚溫和款，快來看看今年不能錯過的神級防曬新品有哪些。

倩碧 勻淨UV超防禦潤色水凝露



倩碧於4月推出全新由皮膚科醫師研發的首款防曬水凝露，被封為「防曬版水磁場」！清爽零油感的半透明凝露質地，不僅能幫助肌膚長效抵抗UVB、超長波UVA及污染等外界有害因子，更添加中藥材藍珠莓萃取、玻尿酸、維他命E等多種保養成分，防曬同時還能為肌膚做好保濕水潤，獨家玫瑰光澤更能自然勻亮膚色，呈現自然光澤感，防曬、素顏霜、妝前保濕一次做好，且溫和配方就連敏感肌也能安心使用。

▲倩碧 勻淨UV超防禦潤色水凝露，SPF45/PA+++，30ml，NT$1,400。

DEW 淨潤白UV防護美容液

以玻尿酸保養出名的Kanebo DEW，今年全新推出以玻尿酸打底的防曬乳「淨潤白UV防護美容液」，將美白概念放入防曬產品中，添加美白有效成分洋甘菊ET和獨家研發成分激活玻尿酸、防護玻尿酸cp，保護肌膚遠離紫外線傷害，同時提供肌膚滿滿水潤和明亮透明感，抑制黑色素生成。

擠出來為乳狀質地，但抹開瞬間會化為猶如精華液般的水潤質地，一瓶就能完成精華液、防曬加妝前打底，加上輕薄不厚重的使用感，還能抵抗衣物、口罩的摩擦，在日本一上市就大獲好評。

▲Kanebo DEW淨潤白UV防護美容液，SPF50/PA++++，40g，NT$1,250。

安耐曬 敏感肌防曬露＆防曬凝膠



長年熱賣的經典防曬霸主安耐曬，今年春夏推出2款專為敏弱肌及1歲以上幼兒設計的全新溫和防曬品，無添加酒精、PARABEN防腐劑、礦物油、香料、色素，搭配高達50%美肌保養成分，讓肌膚長時間維持保濕舒適。

其中「柔光乳敏感肌特效防曬露N」運用世界首創「超柔光無縫防護科技」，可反射來每個方向的紫外線，給肌膚全方位防護，如乳液般清透柔滑的質地，同時擁有高係數防曬，且簡單潔膚程序就能輕鬆卸除。

▲安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露N，SPF50+/PA++++，60ml，NT$950。

而「水寶貝敏感肌高效防曬凝膠N」則是水潤親膚的凝膠質地，避免讓肌膚增加多餘負擔感。

▲安耐曬 水寶貝敏感肌高效防曬凝膠N，SPF35/PA+++，90g，NT$790。



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