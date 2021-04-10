fb ig video ETtoday search mobile

日網瘋傳「登山風景」心理測驗！神準測出你的「樂觀指數」

>

▲▼日網瘋傳「樂觀指數」心理測驗。（圖／翻攝FYTTE）

編輯／Molly　圖／翻攝自FYTTE

你是每件事都往好方向想的樂觀人嗎？還是下意識就會擔心失敗、出錯的悲觀派？日本網站「FYTTE」近日就有一則「登山風景」心理測驗在網上爆紅瘋傳，從簡單的3選1情境問題，就能測出一個人的樂觀指數，來測看看你真的了解自己嗎？

【問題情境】
如果你努力辛苦地爬了一座山，到達山頂你覺得會看到什麼樣的風景？

A.遍佈盛開櫻花的山巒風景

B.有一大片廣闊的湖水

C.沒有草木植被的光禿禿岩壁

▲▼日網瘋傳「樂觀指數」心理測驗。（圖／翻攝FYTTE）

A.遍佈盛開櫻花的山巒風景

選擇A的人，樂觀指數很高，是個非常樂觀的人。即使發生了讓人不開心的事，周圍的人都感到低迷、悲觀，你也會努力在其中抓住任何可能，不放棄一絲希望，且平時對待每件事物，大多會專注於其美好的一面，也因此養成你樂觀思考的習慣。而且，你的樂觀思考和態度會感染周圍他人的感受，可以引領身邊的人變得更積極。

▲▼日網瘋傳「樂觀指數」心理測驗。（圖／翻攝FYTTE）

B.有一大片廣闊的湖水

選擇B的人，樂觀指數是中等，你是在某些情況下可以樂觀地思考的類型，有時候很樂觀，有時候也可能會有點悲觀。如果是碰到跟自己有關的事物，因為你可以依據自己的感受自由改變應對方式，你就比較能樂觀地思考；但如果不是跟自己有關的事情，就比較容易悲觀一點。你可以試著別太關注自己的感受，就能更常保持樂觀心態。

▲▼日網瘋傳「樂觀指數」心理測驗。（圖／翻攝FYTTE）

C.沒有草木植被的光禿禿岩壁

選擇C的人，樂觀指數很低，是容易傾向於悲觀地思考的類型，無論做什麼或面對什麼事物，都會習慣性地往壞的方向想，認為自己可能會失敗或是一定會遇到麻煩。也因為這種思考模式，讓你養成做任何事都很謹慎小心的習慣，在事前也一定要做足準備，就怕事情出錯，雖然謹慎行事是好事，但過於小心、思慮過多，也容易會錯失許多好的機會因而感到遺憾後悔。建議可以多多提醒自己保持樂觀思考的意識，大膽一點，這樣在仔細行事的同時，也能避免錯失良機。

►國外超準「在哪迷路」心理測驗　秒測出讓你「感到孤獨的原因」

►感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

►日網超夯「精神壓力」心理測驗　5問題神準看出你的「壓力來源」

關鍵字：

心理測驗, 測試, 樂觀, 樂觀指數, 積極, 悲觀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「英女王在他面前笑得像個孩子」　菲利普親王揭婚姻之道就靠「2字」

「英女王在他面前笑得像個孩子」　菲利普親王揭婚姻之道就靠「2字」

堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定

堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

IKEA發文「來吶，你坐啊」蹭《進巨》完結熱度　網默契喊：獻出新台幣 韓劇女王孔曉振10大金句看人生觀　「要是每個人都那麼漂亮，多沒意思」 孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩 2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起 六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏 Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了 朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面