日網瘋傳「登山風景」心理測驗！神準測出你的「樂觀指數」

編輯／Molly 圖／翻攝自FYTTE

你是每件事都往好方向想的樂觀人嗎？還是下意識就會擔心失敗、出錯的悲觀派？日本網站「FYTTE」近日就有一則「登山風景」心理測驗在網上爆紅瘋傳，從簡單的3選1情境問題，就能測出一個人的樂觀指數，來測看看你真的了解自己嗎？

【問題情境】

如果你努力辛苦地爬了一座山，到達山頂你覺得會看到什麼樣的風景？

A.遍佈盛開櫻花的山巒風景



B.有一大片廣闊的湖水



C.沒有草木植被的光禿禿岩壁

A.遍佈盛開櫻花的山巒風景



選擇A的人，樂觀指數很高，是個非常樂觀的人。即使發生了讓人不開心的事，周圍的人都感到低迷、悲觀，你也會努力在其中抓住任何可能，不放棄一絲希望，且平時對待每件事物，大多會專注於其美好的一面，也因此養成你樂觀思考的習慣。而且，你的樂觀思考和態度會感染周圍他人的感受，可以引領身邊的人變得更積極。

B.有一大片廣闊的湖水



選擇B的人，樂觀指數是中等，你是在某些情況下可以樂觀地思考的類型，有時候很樂觀，有時候也可能會有點悲觀。如果是碰到跟自己有關的事物，因為你可以依據自己的感受自由改變應對方式，你就比較能樂觀地思考；但如果不是跟自己有關的事情，就比較容易悲觀一點。你可以試著別太關注自己的感受，就能更常保持樂觀心態。

C.沒有草木植被的光禿禿岩壁



選擇C的人，樂觀指數很低，是容易傾向於悲觀地思考的類型，無論做什麼或面對什麼事物，都會習慣性地往壞的方向想，認為自己可能會失敗或是一定會遇到麻煩。也因為這種思考模式，讓你養成做任何事都很謹慎小心的習慣，在事前也一定要做足準備，就怕事情出錯，雖然謹慎行事是好事，但過於小心、思慮過多，也容易會錯失許多好的機會因而感到遺憾後悔。建議可以多多提醒自己保持樂觀思考的意識，大膽一點，這樣在仔細行事的同時，也能避免錯失良機。

►國外超準「在哪迷路」心理測驗 秒測出讓你「感到孤獨的原因」



►感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心



►日網超夯「精神壓力」心理測驗 5問題神準看出你的「壓力來源」