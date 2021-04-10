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春夏必備的7款防曬新品！克蘭詩抗紫外線超有效　安耐曬水潤清爽

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夏天正式來臨之前防曬不可少！防曬正確不僅可以幫助肌膚不曬黑曬傷、更重要的是預防曬老，是保養最後也是最關鍵的一步，在夏季來臨前許多品牌也推出新品防曬，克蘭詩、倩碧除了抵禦紫外線，更可以抵抗空污，開架品牌安耐曬、ALLIE、妮維雅、專科也都有全新防曬登場，今年夏天再也不要曬黑曬老、一起了解下！

2021夏季防曬新品推薦：克蘭詩 5P防禦UV水凝乳 透明／BABY粉／亮顏紫，30ml
SPF50／PA+++
4月1日上市

克蘭詩在4月重磅推出全新防禦UV水凝乳，除了基本的抗紫外線之外，更針對5P：空汙、室內汙染、藍光、花粉等五大現代汙染積極防禦，含高達74%植萃修護保養配方，質地輕透無油、且通過敏感肌測試，結合全新升級植萃抗汙染複合物為肌膚提供最強防禦力！除了透明款之外，更推出BABY粉、亮顏紫可以修飾膚色，不用化妝也可以讓肌膚對紫外線及汙染防禦力大增！

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲克蘭詩 5P防禦UV水凝乳。（圖／克蘭詩）

2021夏季防曬新品推薦：YSL 極效活萃輕盈UV防曬凝露，30ml
SPF50+／PA++++
3月1日上市

YSL在3月推出新品輕盈UV防曬凝露，清爽的無油成分不僅不堵塞毛孔、不致粉刺，添加蘋果茶樹複合精萃抑制油脂分泌、摩洛哥柑橘皮萃取香檸精粹能保護肌膚遠離氧化壓力，幫助肌膚從肌底深層淨化代謝，實現透亮美肌！創新的零重力水凝質地輕盈舒適、乾爽不黏膩，同時滿足防曬、隔離與保養三重需求！除了單擦防曬，也推薦當做妝前使用、幫助讓後續妝容全天候更加細緻明亮。

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲YSL 極效活萃輕盈UV防曬凝露。（圖／YSL）

2021夏季防曬新品推薦：倩碧 勻淨UV超防禦潤色水凝露，30ml
SPF45／PA+++
4月1日上市

倩碧首款輕盈無油的高效防曬水凝露在4月登場！透過藍珠莓粹取、玻尿酸等多種提供保濕力的精華，保護肌膚對抗汙染及紫外線UVA、UVB的傷害，協同可抗氧化的維他命E，質地呈現清爽的半透明凝露狀，提供肌膚最清爽、又足夠水潤的使用感！除了玫瑰光澤可以幫助自然勻亮膚色外，當作妝前使用也推薦，全新無油防曬更是不含香精與香料，溫和的配方敏感肌也能安心使用！

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲倩碧 勻淨UV超防禦潤色水凝露。（圖／倩碧）

2021夏季防曬新品推薦：安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露N，60ml
SPF50+／PA++++
3月15日上市

開架防曬熱賣王安耐曬在今年春夏推出兩款全新防曬，這款柔光特效防曬露是專為敏弱肌及1歲以上幼兒所設計的溫和防曬，不僅含有高係數、成分更是溫和，可以為肌膚提供超強防護，另外也只需透過一般潔膚程序即可卸除，不用擔心防曬殘留造成刺激。

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露N。（圖／安耐曬）

還有一款針對敏弱肌及1歲以上幼兒設計的「凝膠質地」防曬，質地更加水潤清爽，避免肌膚增加多餘負擔感。

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲安耐曬 水寶貝敏感肌高效防曬凝膠N，90g／SPF35／PA+++。（圖／安耐曬）

2021夏季防曬新品推薦：ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳 紫陽明妍／杏桃茜妍，40g
SPF50+／PA++++
3月18日上市

ALLIE每年都會推出調色UV防曬乳，2021以紫陽明妍、杏桃茜妍為主，分別含有紫陽花紫及杏桃粉的校色效果，紫陽花紫可以修飾暗沉和毛孔、含有紫陽花露滴及鼠尾草香氣，而杏桃粉可以修飾黑眼圈和毛孔、含杏桃及丹桂香氣，不僅可以幫作素顏霜幫助修飾膚色、淡淡香氣使用起來更加療癒！

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳。（圖／IG@alliepr_jp）

2021夏季防曬新品推薦：專科 完美防曬乳液升級版，80ml
SPF50+／PA++++
4月1日上市

開架保養品牌專科在2021年將防曬系列大升級，清爽乳液質地讓肌膚水嫩無負擔，防曬係數大升級的同時、也增加防水效果，即使流汗也不影響防曬力，完全是戶外休閒運動專用的神隊友！

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲專科 完美防曬乳液升級版（圖／專科）

專科 完美防曬升級版：

專科 完美防曬乳液，80ml
專科 完美防曬水凝膠，80ml
專科 完清透潤色隔離乳，80ml

2021夏季防曬新品推薦：NIVEA 妮維雅 三重防護輕透防曬凝乳 透亮／控油／保水，40ml
SPF50+／PA+++
3月25日上市

妮維雅在今年春夏推出全新防曬，專為亞洲肌膚設計，擁有高防曬係數的同時，輕盈水潤的質地快速吸收，除了單擦為肌膚提供防禦效果之外，也推薦當成妝前使用、與底妝不打架！實驗證實有效阻隔三大都市肌膚老化因子、同時對抗紫外線UVA及UVB，針對不同膚質還有透亮／控油／保水三款選擇。

▲春夏防曬新品推薦。（圖／美人圈）

▲NIVEA 妮維雅 三重防護輕透防曬凝乳（圖／妮維雅）

文／美人圈

【延伸閱讀】

2021春夏防曬隔離、素顏霜新品推薦！YSL、資生堂都有必收防曬，這款更推薦當素顏霜

10款秋冬必備高保濕防曬推薦！潤澤不黏膩、不泛白，一抹肌膚透亮、後續上妝更服貼

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

防曬, 春夏, 新品, 妝前, 保養

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