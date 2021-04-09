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今年脫單必備「日雜奶茶色系」唇膏　5款推薦一抹甜翻天

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時序進入春夏，奶茶色系唇膏又開始攻佔美妝圈，連日韓妞都紛紛換上奶茶色系唇妝～以下就推薦5款2021春夏必備的日雜奶茶色系唇膏，一抹甜翻天，完全就是今年必備脫單色！

開架奶茶色唇膏推薦1：1028 花顏唇語霧萃唇膏（＃01 晨霧杏花 Apricot）

▲奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

最近剛上市的1028 花顏唇語霧萃唇膏，全系列都是霧面妝感，但是上唇後非常輕薄，奶霜質地不乾卡、不起皮，塗抹時更像開啟柔焦模式，讓你擁有超美粉霧唇！＃01這一色是一個很漂亮的粉杏色，以杏仁奶茶色調為基底，加入微微的嫩粉色，黃肌擦不顯黑，又是很溫柔的日常色！

開架奶茶色唇膏推薦2：CANMAKE 絲滑透亮唇膏-潤色款（#T04 醇厚生巧克力）

▲奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

CANMAKE的愛心浮雕唇膏在美妝版上早就超級紅～尤其是#T04這一色！雖然膏體顏色看起來很深，但是上唇後卻是很甜美的肉桂奶茶色，完全是日妞超愛的清透心機妝感，號稱脫單色無誤～質地保濕潤澤，有微微的染唇效果，但是不會不好卸，只是對於唇色深的人來說顯色度稍微低一點！

開架奶茶色唇膏推薦3：CEZANNE 持久潤澤唇膏（#101）

▲奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

CEZANNE也是日妞非常喜歡的開架唇膏品牌之一！持久潤澤唇膏#101是一個很漂亮的玫瑰奶茶色，上唇後是濃濃的玫瑰色調，加上清透的奶茶棕光澤，絕對是直男也看得懂的唇色～除此之外，它的滋潤度非常高、上唇不假潤，乾唇人也可以安心使用。

開架奶茶色唇膏推薦4：UZU 38℃/99℉色溫唇膏（#-2）

▲奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

已經在日妞SNS、美妝版上紅透半邊天的UZU色溫唇膏，外觀就一顆晶透的冰塊，質感完全不輸開架！這隻被大家熱搜的-2奶油棕色真的很耐擦，質地滋潤、帶點微霧光澤，上唇不是可怕豬油唇，重點是顏色是很剛好的奶咖色，不管在黃肌、白肌身上，都能夠提氣色又不會搶走整體妝容的鋒頭，一擦直接帶出日系女孩的撩人感！

開架奶茶色唇膏推薦5：innisfree 濟州嚴選山茶花花瓣唇萃（#2）

▲奶茶色唇膏。（圖／美人圈）

最後就是innisfree每年都會推出的Jeju Color Picker系列～今年以「山茶花春日盛放」作為主題，#2這一色在泰奶色中帶點扶桑色調，上唇後就像是山茶花花瓣的色澤般誘人，搭配絲滑柔霧質地，一抹就有很細緻的柔霧感，不管是薄擦、厚擦都好看！

右滑看韓妞試色

文／美人圈　圖／beauty美人圈、翻攝自小紅書@Melly梅莉酱的口红、＠大琦琦

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 開架, 唇色, 奶茶色

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