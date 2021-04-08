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孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩

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▲張柏芝、孫藝真 。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

▲張柏芝、孫藝真雙女神撞衫了。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

記者鮑璿安／台北報導

張柏芝登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》 表現亮眼，而她40歲的凍齡美貌更是頻頻登上熱搜，近期亮相公開活動時，張柏芝綁起俐落高馬尾，身穿一套淡黃色鏤空翻領外套搭配橘色短裙出鏡，更是逆齡宛如少女一般。而該套裝造型竟也遇上強勁對手，因為南韓女星孫藝真早就演繹過，兩位仙女從頭到腳撞衫引發討論。

▲張柏芝、孫藝真 。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

▲張柏芝、孫藝真 。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

▲張柏芝出席時尚活動穿著VALENTINO 2021春夏系列亮相 。（圖／翻攝自張柏芝微博）

張柏芝昨（7日）出席時尚活動，穿著VALENTINO 2021春夏系列中的淡黃色鏤空翻領外套亮相，更顯肌膚白皙吹彈可破，為迎合這套率性造型，更綁起一頭俐落高馬尾，露出巴掌臉蛋十分動人，同時下身搭配撞色效果的橘色短裙，看來相當清新，筆直美腿也脫穎而出，一舉一動宛如少女一般。

▲張柏芝、孫藝真 。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

▲南韓女星孫藝真早在3月就搶先演繹同款造型 。（圖／翻攝自IG、張柏芝微博）

不光如此，早在品牌3月米蘭時裝周大秀時，南韓女星孫藝真就搶先演繹同款造型，以溫柔長髮搭配顯眼的外套與短裙出鏡形象照，且纖長美腿也不甘示弱，與張柏芝不同，孫藝真還巧妙點綴上腰帶為整體比例加分，顯得纖瘦不少。這回兩位年約40歲的女神級撞衫也引起討論，網友直言：「仙女對決」、「都吃了防腐劑嗎？」、「孫藝真好適合這套」。

關鍵字：

張柏芝, 孫藝真, 孫藝珍, 乘風破浪的姐姐2

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