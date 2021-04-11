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換個眉毛就讓風格大變！IU斷尾眉更強勢　秀智畫出弧度修飾臉型

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眉型是整體妝容的一大關鍵，只要眉型稍微改變、就能讓妝容風格出現相當大的差異！最近以新專輯回歸的IU就改變了眉毛畫法，讓妝容變得更加強勢，秀智、徐睿知、李聖經都是改變眉型換張臉的代表，一起看看明星眉型變化差異！

明星眉型變化差異：IU

最近以新專輯《LILAC》回歸的IU，為了強烈的舞台風格，連妝容也做了小巧思！可以看到IU以前的眉型都以自己的原生眉型為準，且眉頭會做出野生眉的毛流感，這次回歸的舞台中可以看到換上較強烈的平眉、且眉型也變得更細，帶出稍微強烈印象的妝容。

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲以新專輯《LILAC》回歸的IU連妝容也做了小巧思。（圖／더쿠、IG@dlwlrma）

另外眉毛妝容中最大的細節就是眉尾的刮痕感，控制毛流線條、讓眉尾好像斷掉般中間留下空隙，這種眉型非常有強勢感，很適合獨特的妝容風格。

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲IU眉毛妝容。（圖／더쿠）

明星眉型變化差異：秀智

秀智早前妝容大多都是一字平眉的眉型，看起來無辜柔弱、但其實修飾臉型效果不大，之後眉型開始變為帶點弧度的眉型、整體也更加強調眉毛毛流感，不僅更加有修飾臉型的效果，而且也讓秀智看起來更嫵媚有女人味！

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲秀智。（圖／더쿠、IG@skuukzky）

明星眉型變化差異：徐睿知

徐睿知也是眉型差異很大的代表，早前剛出道時頂著蠟筆小新般的濃眉，雖然有整理過眉型、但還是給人一種過於粗糙毛躁的感覺，後來將眉型修整得更為俐落，整個眉型看起來更更加細緻，也會更有女人味。

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲徐睿知。（圖／더쿠）

明星眉型變化差異：徐玄

徐玄之前也是偏平眉的眉型，僅在眉尾做出一點點弧度，看起來清純可人，後來將眉型改為在眉峰做出弧度的小挑眉、且在眉頭強調毛流感，整個眉型更加修飾臉型，可以弱化臉部稜角，看起來溫柔婉約、又有女人味。

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲徐玄。（圖／스포츠한국、IG@seojuhyun_s）

明星眉型變化差異：李聖經

李聖經也有過改變眉型的時期！剛出道時眉型是偏一字平眉，呈現率性少女感，之後眉型變成彎彎的柳葉眉型，看起來更加溫柔，而且也可以很好的修飾臉型稜角、讓臉型弧度更加順暢。

▲明星眉型差異。（圖／美人圈）

▲李聖經。（圖／더쿠、IG@heybiblee）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眉毛, 眉型, 畫法, IU, 秀智, 徐睿知, 李聖經, 徐玄

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