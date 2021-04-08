2021母親節特惠總整理！6折收小金瓶　蘭蔻、SKII「超殺組合」太好買

繼上次分享的2021母親節檔期、彩妝特惠組，今天是保養篇！小編精選雅詩蘭黛、蘭蔻、SKII...各大品牌的「超殺組合」，最低有45折，好買程度直逼周年慶！

雅詩蘭黛母親節組合

【2021母親節雅詩蘭黛特惠組：首三限定！美肌水潤分享組】

原生露狂粉請鎖定「首三」這組！正貨200ml，獲得共127ml各種大小的原生露，折扣甜到是56折！

【2021母親節雅詩蘭黛特惠組：首四限定！居然可累贈滿額禮】

以往超殺組合都只能搶，無法參與累贈～但雅詩蘭黛今年在首四當天，買原生露、原生露櫻花版、小銀瓶等任一瓶「加大版」，就能參加累贈NT$4800滿額禮！

【2021母親節雅詩蘭黛特惠組：超甜52折！小棕瓶狂粉必搶】

沒有小棕瓶不行的人，雅詩蘭黛這組請搶！買30ml正貨，送7ml*4共28ml，幾乎是買一送一。

【2021母親節雅詩蘭黛特惠組：萬元入手頂級系列！64折超甜】

入坑雅詩蘭黛黑鑽眼萃，必須把握這檔！正貨眼萃搭配5ml松露眼霜，萬元以內就能入手。

蘭蔻母親節組合

【2021母親節蘭蔻特惠組：4/1限時限量！小黑瓶買1送1】

4/1母親節檔期開跑！蘭蔻祭出小黑瓶買一送一的超狂優惠組，一30ml正貨搭配寶寶瓶5ml*6，相當於買一送一！

【2021母親節蘭蔻特惠組：4/1限時限量！極光水6折入手】

蘭蔻4/1不僅小黑瓶，還有極光水組合！150ml正貨+10ml寶寶瓶*10，相當於再獲得100ml。

【2021母親節蘭蔻特惠組：6折超甜價！萬元以內入手頂級玫瑰霜！】

晉升蘭蔻頂級玫瑰霜最好的機會！「萬元不到」就能入手，擁有60ml玫瑰霜正貨+15ml玫瑰霜+50ml玫瑰修護露，搭配的寶寶版也超大方。

SK-II母親節組合：必須收藏！TOKYO GIRL限定版太可愛

共推出粉紅和服、紅和服兩個版本！送禮自用都超讚，擺著化妝桌看著心情就好，肌膚還能變透亮。

BOBBI BROWN母親節組合：蟲草水乳雙正貨超甜價！

取自大家喜愛的冬蟲夏草粉底成分，「蟲草水」擁有比粉底液多10倍的冬蟲夏草精華，質地是偏高濃縮的晶露狀態，搭配蟲草乳，膚況秒嫩！

DARPHIN母親節組合

【2021母親節DARPHIN特惠組：67折超甜價帶走三明星正貨！】

敏感肌請收！用超甜價格就能一次入手梨花木卸妝膏、小粉紅精華、粉紅化妝水三正貨。

YSL母親節組合：仙人掌雙正貨史無前例組！

YSL今年超熱賣保養明星！推出結合仙女水+仙人掌精華雙巨星史無前例「極效活萃嫩亮明星組」，NT$6000以內就能入手。

資生堂國際櫃母親節組合：1+1大容量組，58折入手！

資生堂小紅瓶囤貨組在這！一次擁有雙正貨容量，還有超大容量寶寶版抗痕緊緻霜15ml、淨泉露75ml。

怡麗絲爾母親節組合：首選【三正貨明星組】！

每當母親節、周年慶，小編最愛的就是朝「正貨組合」狂衝！怡麗絲爾便推出彈潤水、乳、美肌乳三正貨0負評明星組。

敏感話題母親節組合：敏感肌也安心的美白組！

資生堂敏感話題，絕對可以說是敏感肌的超友善品牌！其中的美白組，今年母親節也推出甜甜組合，化妝水+乳液雙正貨絕對要收。

LA MER海洋拉娜母親節組合：73折入手經典乳霜

海洋拉娜經典乳霜也推出超好入手組合！選擇乳霜、舒芙乳霜100ml、即贈乳霜15ml、濃縮精華高滲透直導膜1片。

嬌蘭母親節組合：6折收小金瓶大容量！

稱霸美妝論壇PTT、Dcard，榮登美妝編輯、彩妝老師、部落客空空賞、回購率最高的NO.1美容油！2021母親節嬌蘭祭出6折帶走大容量，超級划算。

契爾氏母親節組合：預購會限定！大容量三明星組

契爾氏首度推出「三款大容量」限定組，包含熱賣的金盞花化妝水250ml、淡斑精華50ml、冰河醣蛋白霜125ml！需注意，該組合僅能在【預購會】買到。

ps.神力小紅瓶、全能乳霜、金盞花水凝霜等加大版也列入此明星組，價錢依選擇品項略有不同

赫蓮娜母親節組合：一次收齊繃帶霜家族！

2021母親節赫蓮娜祭出的組合優惠與去年差不多，而這其中，最必須搶的絕對是【黑白繃帶修護組】，超強修護力、敏弱肌修護一次顧到。

碧兒泉母親節組合

【2021母親節碧兒泉特惠組：旅行組給超大方！超甜71折】

熱愛碧兒泉日夜奇蹟水的朋友，請直衝這組！連旅行組都是給日夜奇蹟水各14ml、特嫩精華5ml，就連出去玩也超美。

【2021母親節碧兒泉特惠組：預購會限定加大版組、下殺最多到55折】

預購會超好買！有加大版日夜奇蹟水各200ml、特嫩精華75ml；若沒打算衝預購會，也可瞄準55折，此次折最多的【水光草加大組】保濕凝凍125ml，夏天用超舒適。

ORBIS母親節組合

【2021母親節ORBIS特惠組：最殺69折組合！混合肌蜜糖化妝水】

ORBIS芯生悠系列，算是默默在混合肌圈中深受喜愛的黑馬！2021母親節ORBIS最低折扣即為69折，這組一次收入芯生悠化妝水、保濕凝凍、化妝水面膜以及煥白精華露！

【2021母親節ORBIS特惠組：75折帶走明星商品！防曬、清潔一應具全】

觀望很久，想入坑的人，小編首推這組！卸妝露、雙重酵素潔顏粉、極緻抗陽防曬露、透妍潤色隔離霜－極清爽型、打皂網、100%純棉方巾2件組等ORBIS熱賣明星通通帶回家。

THE BODY SHOP母親節組合

【2021母親節THE BODY SHOP特惠組：玫瑰香氛禮盒！送媽媽首選】

首推玫瑰組，全正貨容量＋統一香氣就是划算，內含夏天用超舒適的美肌優格200ml、護手霜30ml、沐浴膠250ml、淡香水100ml。

【2021母親節THE BODY SHOP特惠組：熱門白麝香！香氛控必收】

香氛控一定知道THE BODY SHOP白麝香超有名！2021母親節推出該組合，包含沐浴膠250ml、潤膚乳250ml、淡雅香水30ml。

雪花秀母親節組合

【2021母親節雪花秀特惠組：52折入手韓國旗艦版！台灣買得到了】

出不了國沒關係，雪花秀幫大家把韓國旗艦版潤燥精華帶到台灣了！質感玻璃搭配精緻雕花感潤燥精華正貨，再送潤燥精華寶寶版30ml*2，52折超划算。

【2021母親節雪花秀特惠組：首四必排！潤燥精華近買一送一】

雪花秀潤燥精華鐵粉，直衝首四這組！擁有60ml正貨，還有迷你版8ml*5，容量幾近是買一送一。

克蘭詩母親節組合：預購會必收美白三正貨，68折入手！

2021母親節預購會太好買！克蘭詩推出美白系列三正貨組，包含氧氣淡斑精華、晚安水凝霜、新品UV水凝乳，再搭配整組的美白旅行組，出門玩帶著也超方便。

SISLEY母親節組合：66折收經典全能乳液！

SISLEY最搶手的組合非全能乳液莫屬！66折即可購入全能乳液125ml正貨、還送水漾精華5ml、活精華10ml、眼唇凝露5ml。

IPSA母親節組合： 限定櫃點！一公升流金水！

IPSA流金水狂粉，請直衝這組1000ml流金水組合！有300ml流金水*3、100ml流金水*1、面膜錠+置物盒。限定：台中中友3/20、新光南西4/2、台中三越4/3、台南西門4/3、信義A11 4/9、忠孝SOGO 4/11、漢神巨蛋 4/16。

肌膚之鑰母親節組合：激光瓶最好入手時機！

肌膚之鑰激光瓶甫推出就引起話題！一掃臉上灰灰無光感，2021母親節祭出「激光經典組」正貨一瓶，就送精質乳霜5ml。

蘭芝母親節組合

【2021母親節蘭芝特惠組：賣完不會再出現的組合！71折收保養黑馬】

蘭芝的黑馬「莓果C精露」！可濕敷、也能當作拋光型化妝水來用，瓶身側邊有用量格數一次一格！該組能帶走莓果C精露正貨、淨膚霜正貨、淨膚霜寶寶10ml*2。

【2021母親節蘭芝特惠組：零廢物旅行組！寶寶版就是正貨內容物】

一上市就圈粉無數的「小電瓶」買40ml加大版、送25ml正貨+7ml，一次擁有72ml；藍色保濕則是精華+霜的組合，買精華+霜兩正貨，再送精華10ml*2、霜10ml*2。

DIOR母親節組合：精品質感包！明星保養超甜入手價

2021百貨母親節活動期間，DIOR以明星保養品為主角，搭配精品設計質感的美妍包、禮盒包裝，推出6大組合！首推「逆時能量精華組」，特別適合於現在冷熱交替頻繁的時刻，修護力與保濕力兼顧。

伊麗莎白雅頓母親節組合：54折！經典膠囊紅色版本出現！

伊麗莎白雅頓熱銷的黃金膠囊，此次推出限定紅運版60顆入組合！不僅有開運手拿包，更搭配晚霜、精華等寶寶版。

香緹卡母親節組合：進階抗老首選！45折最甜價！

香緹卡推出45折超狂組合！特別推薦給想進階抗老保養的人，鑽石級乳霜、面膜、眼霜、精華液一次收。

文／美人圈 圖／品牌提供

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