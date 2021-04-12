包．開箱／少時秀英帶貨「芭蕾粉」半月包必收！　光澤感皮革鍊帶超燒

▲Jimmy Choo正夯的VARENNE HOBO 半月包。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安 ／專題報導

半月包燒了很久還是不減話題性，小巧圓弧包身搭配極簡上肩的手柄，無疑是此生必收包款之一，但看膩了上街必撞的精品款式，這回《ET FASHION》包開箱要來介紹鞋履品牌Jimmy Choo旗下的 VARENNE HOBO 系列，全新的鮮明「JC」標誌超勾人，事實證明Jimmy Choo的包完全不輸給高跟鞋！

▲少女時代成員秀英演繹。

眾所周知Jimmy Choo的高跟鞋以性感與舒適度擄獲全球女孩芳心，其實品牌旗下包款也很有亮點，其中VARENNE HOBO 系列就是近期火速脫穎而出的款式，「HOBO」起源於流浪漢的行囊包，進而演變而成「流浪包」，指的是類似半月輪廓，運用柔軟皮質加上圓弧包柄可輕鬆上肩，看起來鬆垮卻很休閒，果然抓住時尚迷的心。

▲Jimmy Choo迎來的VARENNE HOBO 系列火速走紅 。（圖／記者鮑璿安攝）

而Jimmy Choo迎來的VARENNE HOBO 系列就針對這一包款特性，打造出品牌首款有標徽的手袋，此次開箱的芭蕾粉款式，遊走於粉色系與裸色系之間，以粉色漆面皮革創造光澤感。纖細樹脂皮革鏈條肩帶固定在兩側成為點睛之筆，頗有鍊帶包視覺效果，上身相當個性。

▲圓弧的包身中央點綴上品牌首字母「JC」創造辨識度 。（圖／翻攝自品牌官網）

此外，圓弧的包身中央點綴上品牌首字母「JC」，鮮明且賦予實用性質，因為「J」上端就巧妙藏入了開袋的磁釦設計，輕巧拉開完全不費力，扣上又回歸奢華氣息。開袋之後，內袋運用療癒的絨布材質打造內外對比效果，提供隔層置物，容量也一甩小廢包名號，日常所需的錢包、鑰匙、手機都能夠輕鬆放入，當然，不論是拎在手腕上，或是成為腋下包都十分搶眼。

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