開架彩妝換上「粉紅包裝」！Botanist櫻花、INTEGRATE愛心瓶必收

2021春夏不僅包包、服飾開始染上粉嫩的櫻花色，就連開架彩妝、保養品們都換上春光洋溢的「粉色包裝」啦～用著粉色的彩妝，感覺就連妝容也粉嫩了起來！話不多說，快一起看看2021有哪些「開架粉色包裝彩妝」吧！

2021開架粉色包裝彩妝登場：INTEGRATE 光透素裸顏系列

首先是「INTEGRATE 光透素裸顏系列」，其中這款超夢幻的「光透素裸顏美肌乳」愛心瓶主打高效保濕，並打造0粉感的偽素顏，讓肌膚呈現無暇透嫩的妝感～另外「光透素裸顏蜜粉餅」則是強調「0毛孔美肌on、蠟黃肌out」，細膩粉質讓妝效持久不暗沉！

▲INTEGRATE 光透素裸顏蜜粉餅限定組，10g。INTEGRATE 光透素裸顏美肌乳，25ml。（圖／INTEGRATE）

2021開架粉色包裝彩妝登場：heme 絲霧柔光粉餅

春夏限定上市的「heme 絲霧柔光粉餅」以粉嫩包裝閃亮登場，這次新推出的粉餅在遮瑕度、持妝度上都大升級，主打「柔焦勻色」、為肌膚鋪上柔霧妝感，且獨家礦物粉體更能有效修飾痘疤及泛紅～

heme 絲霧柔光粉餅完妝後會先呈現細膩、有質感的柔霧妝感，讓春夏易出油或敏感的肌膚也能完美無瑕，出油後則會轉變為「霧中帶光」的奶油肌效果！

2021開架粉色包裝彩妝登場：heme 柔焦妝前唇霜

「heme 柔焦妝前唇霜」同樣換上粉霧感的粉色包裝，超有質感！柔焦妝前唇霜添加了蘆薈、角鯊烷等保濕精華，能夠修飾唇部細紋，並讓後續唇彩更加服貼、滑順，也不會改變唇妝質地～

且「heme 柔焦妝前唇霜」特地使用的獨家的「霧感柔焦配方」，質地完全0油感、超滑順！在搭配上斜切面的高體設計，讓人更好描繪唇形！

▲heme 絲霧柔光粉餅 SPF20，7g；heme 柔焦妝前唇霜，3.4g。（圖／heme）

2021開架粉色包裝彩妝登場：艾杜紗ettusais 一抹亮澤妝前乳；一刷完美控油液

2021春夏艾杜紗帶來全新系列的底妝，讓女孩們可以輕鬆打造「法式無負擔輕底妝」，同時擁有法式簡約感及日系質感的妝容！其中「一抹亮澤妝前乳」以粉膚色提亮膚色、同時讓肌膚有透明澎潤感，一秒完成控油持妝的無暇零毛孔肌～另外「一刷完美控油液」則能抑制油光並延長底妝妝效，刷在易出油部位就能加強底妝持久度！

▲艾杜紗ettusais 一抹亮澤妝前乳，35g。艾杜紗ettusais 一刷完美控油液，5.5ml。（圖／ettusais）

2021開架粉色包裝彩妝登場：艾杜紗ettusais 一拍就亮蜜粉餅

「艾杜紗ettusais 一拍就亮蜜粉餅」號稱是史上最強保養型蜜粉！添加抗油光礦物粉末，防止肌膚粗糙並抑制油光；絲滑密封粉末與微光提亮粉末讓肌膚白皙且有透明0粉感；月見草油與蘆薈萃取則能改善肌膚乾燥、撫平肌膚紋理～

▲艾杜紗ettusais 一拍就亮蜜粉餅，7g。（圖／ettusais）

2021開架粉色包裝保養登場：TSUBAKI 0秒髮膜粉紅夢幻限定款

TSUBAKI 0秒髮膜相信大家沒用過也聽過，這次春夏居然推出「全新粉紅夢幻限定款」！強效0秒修護力塗抹後直接沖掉、無需等待也能看見「絲滑髮質」，再加上粉色包裝限定的「清新山茶花香」，讓每個轉身都散發出迷人女神香～

▲TSUBAKI 0秒髮膜粉紅夢幻限定款，180g。（圖／shisedo）

2021開架粉色包裝保養登場：BOTANIST 限量櫻花系列

連續4年蟬聯日本樂天銷售總合排行榜冠軍「BOTANIST」延續去年廣受好評的花果香雙重香氛，推出3大洗潤組合及2款沐浴乳！今年更加碼帶來春櫻護髮膏，共推出9項限量櫻花系列。已可於松本清、三友、City Super、微風超市、屈臣氏、寶雅、MOMO、PChome、Yahoo購物等各大網路通路買到囉！

▲BOTANIST 限量櫻花系列（圖／BOTANIST）

相對身體沐浴、頭髮洗護，大家相對陌生的是這個「春櫻護髮膏」！只要抹一點點在髮尾即可撫平毛躁，更棒的是，這罐是植物性油脂，當作護手霜使用也是OK的。香味是舒適清新的櫻花搭配佛手柑。

文／美人圈

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