Angelababy激短髮讓網友瞬間臉盲！神奇撞臉郭采潔、王子文、吳謹言

記者王則絲／台北報導

Angelababy（楊穎）近日登上陸版《ELLE》5月號封面人物，竟罕見挑戰了與男人一樣的激短髮造型，引起粉絲們一陣騷動。這組時尚大片中Angelababy頂著一顆前後亂翹的男生頭慵懶擺拍，與以往大家習慣的公主風波浪長髮判若兩人，一時之間令人差點認不出，網友們也紛紛臉盲了：「以為是郭采潔」、「王子文嗎？」、「有點像吳謹言。」

Angelababy一直以來出席各大場合，幾乎都是以飄逸的公主裙裝，搭配招牌的浪漫長捲髮亮相，雖然每每驚豔眾人目光，但也常被人說造型了無新意，這次Angelababy就乾脆帶來了超極端的改變，用超級短髮的造型登封，一舉震驚所有粉絲。

在這組雜誌大片中，Angelababy的新短髮造型瞬間成為亮點，與身上的小黑貓一同拍攝，呈現出「貓系」的慵懶、厭世，同時又有點嬌媚的氛圍，一甩溫柔甜美形象，難得展現帥氣風範，但保有可愛的一面。

突然之間轉變太大，網友們一時看不慣，紛紛說道：「差點認不出來是誰」不過讚嘆聲依然不斷，接著就有網友點出了：「顏值高什麼髮型都能駕馭，但就是有點撞臉了。」

▲郭采潔的招牌短髮造型。（圖／翻攝自微博）



許多人群起附和：「以為是郭采潔」、「王子文嗎？」、「有點像吳謹言。」甚至還有人冒出了苗可麗、關曉彤、關穎、金巧巧的名字，也有人說和黃曉明的神韻有些相似，誇張的是就連「原子小金剛」也被拿來做對比圖，只能說大家的聯想力非常豐富。

▲有網友說Angelababy短髮撞臉吳謹言（左），更有人說頭髮就像原子小金剛。（圖／翻攝自微博）



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