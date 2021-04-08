fb ig video ETtoday search mobile

Angelababy激短髮讓網友瞬間臉盲！神奇撞臉郭采潔、王子文、吳謹言

>

記者王則絲／台北報導

Angelababy（楊穎）近日登上陸版《ELLE》5月號封面人物，竟罕見挑戰了與男人一樣的激短髮造型，引起粉絲們一陣騷動。這組時尚大片中Angelababy頂著一顆前後亂翹的男生頭慵懶擺拍，與以往大家習慣的公主風波浪長髮判若兩人，一時之間令人差點認不出，網友們也紛紛臉盲了：「以為是郭采潔」、「王子文嗎？」、「有點像吳謹言。」

Angelababy一直以來出席各大場合，幾乎都是以飄逸的公主裙裝，搭配招牌的浪漫長捲髮亮相，雖然每每驚豔眾人目光，但也常被人說造型了無新意，這次Angelababy就乾脆帶來了超極端的改變，用超級短髮的造型登封，一舉震驚所有粉絲。

在這組雜誌大片中，Angelababy的新短髮造型瞬間成為亮點，與身上的小黑貓一同拍攝，呈現出「貓系」的慵懶、厭世，同時又有點嬌媚的氛圍，一甩溫柔甜美形象，難得展現帥氣風範，但保有可愛的一面。

突然之間轉變太大，網友們一時看不慣，紛紛說道：「差點認不出來是誰」不過讚嘆聲依然不斷，接著就有網友點出了：「顏值高什麼髮型都能駕馭，但就是有點撞臉了。」

▲Angelababy短髮 。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔的招牌短髮造型。（圖／翻攝自微博）

許多人群起附和：「以為是郭采潔」、「王子文嗎？」、「有點像吳謹言。」甚至還有人冒出了苗可麗、關曉彤、關穎、金巧巧的名字，也有人說和黃曉明的神韻有些相似，誇張的是就連「原子小金剛」也被拿來做對比圖，只能說大家的聯想力非常豐富。

▲Angelababy短髮 。（圖／翻攝自微博）

▲有網友說Angelababy短髮撞臉吳謹言（左），更有人說頭髮就像原子小金剛。（圖／翻攝自微博）

►Angelababy粉裙配「超假特效」被批土！倪妮深U大開，網驚：鎖骨能養魚

►朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, 短髮, 登封, 撞臉, 郭采潔, 王子文, 吳謹言

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！ 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭 朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面