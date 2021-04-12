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8款「母親節蛋糕」收服媽媽的味蕾　真櫻花千層、Lemon起司派讓人驚豔

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自Facebook@chizupcheesecake

母親節逐漸逼近，除了買禮物孝敬媽媽，也要用美味蛋糕收服媽媽的味蕾。這裡就幫你精選8款「母親節蛋糕」，不只外觀漂亮精緻，還有令人驚豔的美好滋味，現在就可以開始挑選，準備獻給你最愛的媽媽。

1.冶人甜點&花 莓果優格蜂蜜千層

冶人甜點&花的寵愛媽媽專屬系列蛋糕，匯聚粉、紅、白等顏色，搭配微奢的裝飾風格，視覺就很吸引人。千層蛋糕之間能品嚐到綜合莓果香氣和蜂蜜優格，帶出濃郁又輕盈的層次，每一口都吃得到酸、甜交織的療癒口感。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

2.食感旅程 Palatability 轉圈圈藍莓塔

隨著逐漸暖和的天氣，不妨選擇一款清爽而無負擔的水果塔作為母親節蛋糕。這款藍莓塔選用微酸、微甜的新鮮智利藍莓，搭上手工自製香草卡士達，以及鬆軟綿密的堅果杏仁餡，帶給大家豐富又療癒的感官體驗。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

3.Felicitas Pâtissérie 滿馨歡喜

說到母親節就會想到康乃馨，Felicitas Pâtissérie以精湛的擠花工藝，打造出讓人難忘的純手工3D立體造型蛋糕，精緻唯美的花朵跑到蛋糕上，實在是美到捨不得吃！蛋糕本身是香草蛋糕，搭上草莓果醬夾餡。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

4.奈良櫻手作烘焙 真櫻花千層蛋糕

奈良櫻手作烘焙嚴選日本空運吉野櫻，搭上費時煎製的手工法式餅皮，並抹上酸酸甜甜的覆盆子醬與入口即化的生乳，綿密卻不甜膩的口感，讓人吃了就停不下來！

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

5.1%bakery玫瑰荔枝重乳酪蛋糕

1%bakery以手工熬煮天然玫瑰花醬，配上由古法烘烤而成的酒漬荔枝果乾，清爽微酸甜的果肉口感搭上玫瑰淡雅花香，給你創新浪漫口味的重乳酪蛋糕。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

6.甜野新星 酪馨莓瑰生酮蛋糕

媽媽很注重健康養生的話，可以選擇美味又無負擔的款式！酪馨莓瑰生酮蛋糕無糖無麩，在控制體重、對麥麩過敏或進行生酮飲食的人都能吃。他們將草莓融入蛋糕基底，打造微濕潤的綿密口感，頂端加上可食用的乾燥玫瑰點綴，讓媽媽吃在嘴裡，甜在心裡。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

7.喜憨兒基金會 花漾女王-Lemon起司派

喜憨兒基金會推出的花漾女王檸檬起司派，讓你買蛋糕又能做公益。選用經典奇福餅乾打造底層派皮，再搭上滑順的卡夫乳酪、由新鮮草莓與乳酪交織而成的乳酪慕斯，極富層的口感讓人讚不絕口。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

8.Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕 母后愛啵蘋果餡起司

Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕配合母親節檔期，推出了「母后愛啵蘋果餡起司」，蛋糕表面印了撲克牌紅心Q的圖案，配上「母后吉祥」、「愛你喲」等俏皮文字，一定能讓母后笑開懷。蛋糕本身是純濃起司搭配主廚秘製蘋果餡，吃起來酸甜誘人。

▲母親節蛋糕。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 母親節, 蛋糕, 甜點

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