GUCCI「泰迪熊」老花包開箱太可愛！搶先看必敗包款，台北也要開賣了

記者王則絲／台北報導

GUCCI的聯名系列一個接著一個不間斷，繼先前的唐老鴨、哆啦A夢之後，這回GUCCI與韓團EXO成員KAI（金鐘仁）推出了以「手繪泰迪熊」為主題的「KAI X GUCCI」聯名系列，目前台灣已在台中地區首賣，台北則即將於近日登場，今天《ET FAHION》就來開箱許多粉絲鎖定的相機包、水桶包還有托特包，讓大家搶先近賞。

▲「KAI X GUCCI」最新聯名手繪泰迪熊系列。（圖／翻攝自IG@zkdlin）

KAI從小時候就非常喜歡泰迪熊，同時這也是許多人特別有共鳴的童年回憶，因此GUCCI創意總監Alessandro Michele便以KAI的故事為啟發，一同創作出了這隻繫著藍色領結的手繪泰迪熊圖案，點綴於男、女服裝與配件包款上。

▲《ET FASHION》開箱「KAI X GUCCI」系列手袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



「KAI X GUCCI」系列裡女孩們最感興趣的部分不外乎就是手袋了，比照以往聯名系列，本次亦將泰迪熊圖案印製於經典雙G老花包上頭，並呼應泰迪熊的色調，搭以橙色的皮革滾邊呈現，以下就來搶先細看最多民眾鎖定的目標，包括相機包、水桶包與托特包。

相機包與水桶包的包面上為一隻大頭的泰迪熊圖案，可以清楚看見水彩填色的暈染感，與手繪線條的畫風，非常童趣可愛，為時下女孩們最愛的小手袋包型。相機包容量很足夠、水桶包則較小；相機包的背帶為可拆卸的彈性織紋背帶，水桶包則是細皮革背帶。

▲KAI X GUCCI 聯名系列相機包，NT＄36,500。（圖／記者王則絲攝）



▲KAI X GUCCI 聯名系列水桶包，NT＄49,200。（圖／記者王則絲攝）



大托特包以滿版的泰迪熊圖案呈現，好多隻排列在一起模樣超療癒，這款肩背托特包的容量就非常巨大，連筆記型電腦也是能放入的，內部還有一個小暗袋與拉鍊夾層。

▲KAI X GUCCI 聯名系列托特包，NT＄49,200。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲泰迪熊托特包容量可放下一台13吋筆電，滿版熊熊近看。（圖／記者王則絲攝）



RIMOWA於去年秋冬宣布推出的「行李箱手袋」系列，在國外搶先上市後引起話題，現在台灣終於也可於店面買到了！就像迷你版的行李箱一樣，質感超棒的硬箱外殼一共帶來四色選擇，包括最夯的沙漠粉、仙人掌綠以及黑、白款式。

RIMOWA Personal 系列採用輕巧防撞的聚碳酸酯構成溝槽式外殼，並注入最新的Essential系列色調，以光面效果呈現，包括社群上洗版的沙漠粉色與仙人掌綠色，以及日常萬用的黑、白色。

▲RIMOWA Personal系列共推四個顏色。（圖／記者王則絲攝）



內裏部分則是由高級小牛皮製成，開包後可以看見分為兩大夾層、中間一個拉鍊夾層、三個卡片夾，可以撐到非常開，拿取東西很方便，容量也比想像中足夠，四款顏色皆有各自搭配的皮革背帶配色，且可自由調整長短，金屬鉚釘上的小小LOGO，展現不馬虎的細節。

▲內部空間與小細節。（圖／記者王則絲攝）

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