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四個面的積家錶太狂！　竟可預測下次出現全球天文現象時間

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▲▼ 積家,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲積家全球首款四面功能顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶，未定價。（圖／積家提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

如何慶祝經典之作90歲生日呢？積家（Jaeger-LeCoultre）於Watches & Wonders線上錶展（鐘錶與奇蹟，簡稱W&W）發表全球首款四面功能顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶，集結包括陀飛輪、三問與天文顯示等11項複雜功能，最驚人是呈現會合周期、交點周期和近點周期等三種月相資料，可預測下一次出現全球天文現象的時間，如超級月亮和日、月食，堪稱本屆錶展最複雜錶，慶祝因馬球運動而生的Reverso翻轉系列90周年。

▲▼ 積家,江詩丹頓 。（圖／公關照）▲▼ 積家,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲積家Reverso超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶第一面顯示時、分、瞬跳萬年曆與陀飛輪（左），底部第四面為南半球月相顯示。

雖說新冠肺炎疫情對世界經濟衝擊不小，但多數腕錶仍照既定計畫往前邁進，積家即按照行程發布耗費6年研發的Reverso超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶，4面各顯示不同複雜功能，第一面為時、分顯示陀飛輪、瞬跳萬年曆、大型日期顯示，翻過去第二面則為數字式跳時、分鐘顯示以及三問報時。

▲▼ 積家,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，未定價。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

驚人的是此款限量10只的腕錶，積家於翻轉錶框內置微型機械組合，因此可顯示三項月相資料，包括日食和月食，以及超級月亮等罕見天象出現的時間，翻轉錶的第三面為北半球月相顯示、交點月運周期（月球高度）、近點月運周期（近地點和遠地點）、月份與年份；第四面則是南半球月相顯示，將浩瀚天文資訊納於方寸之間。

▲▼ 積家,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座腕錶的錶背星空圖以恆星日為周期運轉。


江詩丹頓（Vacheron Constantin）也於獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，展現天文奧秘，面盤上手工機刻雕花的獅子座輪廓點出主題，正面顯示陀飛輪、三問報時，錶背則呈現深邃的銀河與星空圖，以恆星日為周期運轉，呼應品牌年度主題「Le Temps Céleste浩瀚宇宙」。

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關鍵字：

Watches & Wonders, W&W, 鐘錶與奇蹟錶展, 積家, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

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