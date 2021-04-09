無印良品新上架高顏值「熨斗」！純白方型加迷你尺寸太可愛

編輯／Emily 圖／翻攝自muji.com、ikea.com.tw

日本生活品牌MUJI無印良品販賣的品項非常眾多，從居家用品、服飾、美妝保養到食品都有，常常在不知不覺間入侵我們的生活。最近他們新上架的是一款超可愛的小家電「熨斗」，不同於普通熨斗給人笨重的印象，這一款造型維持無印一貫的簡約文青風，方形迷你尺寸用起來更方便。

每次想到要燙衣服就覺得麻煩，大型熨斗拿起來很笨重，還要搬出燙衣板，要是剛好在出門前才發現衣服皺掉更崩潰，總會把家裡搞得一團亂。無印良品新推出的「熨斗」就能解決這些問題，它的外觀不同於傳統款，改做成小巧的白色正方形，簡約造型充滿設計感，長、寬、高是16.8X6.8X13，拿起來輕巧又方便。

這款熨斗使用方法很簡單，按下握柄上的按鈕會噴出蒸氣，不管是掛著或鋪在燙衣板上，都能輕鬆快速的撫平摺痕。當遇到棉、亞麻、人造絲、羊毛…等不同材質也能做調整，讓你不會在燙的過程中把衣物弄壞。平常不用的時候，小小的體積也方便收納，很適合獨居族，售價4,990日元含稅（約台幣$1,295元）

有了輕巧的熨斗，也要搭配好用的燙衣板才行，家居品牌IKEA有一款「桌上型燙衣板」非常方便，它是摺疊式設計，底部有支架可以打開放在桌上使用，非常節省空間。不用的時候收起來就好，底部還有掛鉤可以掛在門上或衣櫃裡，家裡空間不大的話很適合入手。

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