王淨放話甩肉「練肚皮舞」PO網　曝私下被母嚴管：別穿黑色

▲王淨受邀演繹MSGM 2021春夏新品，分享旅行心得 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星王淨受邀演繹MSGM 2021春夏新品，換上系列中的藍色格紋洋裝出席，如此活潑的色系私下根本不會出現，對她來說是一種挑戰，她笑稱：「如果媽媽看見這身應該會蠻開心。」但王淨也積極嘗試不同風格，被問到穿衣時是否會像演戲一樣揣摩角色，王淨直言，「的確會幫衣服想一套人設。」藉此可以更快進入狀態。

▲王淨此次演繹2021春夏系列中的藍色格紋洋裝。（圖／品牌提供）

王淨此次演繹2021春夏系列中的藍色格紋洋裝，傳遞出濃濃少女氛圍，和私下的她截然不同，王淨笑說：「衣櫃裡最多的顏色就是黑色，但是媽媽會說『年紀輕輕不要一直穿黑色』，所以她今天看到這身應該會很開心。」藉此機會王淨想嘗試繽紛色系衣著，她絲毫不掩飾購物慾，表示一定會將店內的一套葡萄上衣與洋裝打包帶回家，王淨解釋是因為穿長洋裝的時候，不用刻意維持淑女坐姿，就算腿開也不會被人發現。

▲王淨工作兼血拼，會將葡萄上衣與洋裝帶回家。（圖／品牌提供）

至於如何找到合適的穿搭，王淨透露過去在拍雜誌的時候，為了更快進入狀態，真的會幫衣服想一套「人設」，也就是人物性格，演繹狂野或是活潑的性格，一穿就能入戲。下秒王淨不改俏皮本色，說為了這套衣服應該會去練習肚皮舞，純屬PO在IG上給大家博君一笑，也讓自己能夠更快瘦肚皮。

▲MSGM 本季靈感源自重生，不同色彩的印花傳遞活力。（圖／品牌提供）

MSGM 本季靈感源自重生，透過一系列亮眼的色彩與印花展現出活力樣貌，如條紋T-shirt、馬球衫、工裝及外搭在印花T-shirt的格紋外套，或是帶有抓皺設計的夾克及淺色百慕達短褲；在印花的選用上則有紮染、佩斯利水滴狀變形蟲為主；顏色則是大量使用柔和及鮮豔兩種色系，透過多層次穿搭使得造型豐盈卻始終輕盈。