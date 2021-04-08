全球僅3台！韓劇最愛的SMEG冰箱出「超花」手繪版　存在感強度滿分

▲義大利家電SMEG找來服裝設計師Daniel Wong在冰箱上手繪絕美印花。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

義大利質感家電SMEG，以復古簡約美學大受歡迎，去年與精品品牌Dolce&Gabbana合作的聯名款，更是掀起一陣瘋搶，現在攜手服裝設計師Daniel Wong，以純手繪方式將Daniel Wong品牌經典的「狂野」注入生活，打造全球僅限量3台的THE WILD SERIES系列藝術手繪冰箱，家裡不用奢華裝潢，一台冰箱就道盡一切。

▲SMEG攜手Daniel Wong打造全球限量3台的藝術手繪冰箱。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲SMEG日前推出的超可愛的迪士尼聯名系列「米奇造型冰箱」。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

才在今年初推出令迪士尼粉絲們尖叫，Mickey Mouse聯名「米奇造型冰箱」可愛爆棚，SMEG馬不停蹄再找來華裔設計師Daniel Wong，運用視覺強烈的絢麗印花，讓Daniel Wong內心的狂野世界一躍而上SMEG最具標誌性的FAB28復古冰箱，家電迷與劇迷們對這個冰箱型號絕對不陌生，從超火紅的陸劇《三十而已》、韓劇《繼承者們》、甚至好萊塢電影《變形金剛》等片中，都能看見它的身影。

▲設計師Daniel Wong（右）跨界設計冰箱圖案。

▲Daniel Wong 將「印花」元素注入SMEG最具代表性的FAB28冰箱。

放眼望去Daniel Wong個人品牌，可以發現「印花」元素穿梭於他每季單品中，此番他以手繪方式將印花注入SMEG冰箱，滿滿的精緻細節令人驚艷，他以水墨畫、青花瓷為靈感，用深淺不一的藍色色調不斷堆疊打造出「Porcelain Paradise狂舞」系列，並加入他最愛的「豹」元素，呼應SMEG現代科技與復古美學碰撞的迷人樣貌。

▲Daniel Wong運用視覺強烈的絢麗印花呈現《THE WILD SERIES》系列的狂野精神。

另外，Daniel Wong也在「Midnight Racing狂馳」系列，將搶眼的桃粉、黑色交織，並以粗細交錯的線條，呈現出流暢、活力噴發的速度感，象徵自由、無懼的奔馳馬匹則作為整體畫面主軸 ; 考量到居家舒適，Daniel Wong同時帶來了綠意盎然的森林元素，「感覺就像把自然生態直接放進家中。」他運用蜂鳥、托哥巨嘴鳥，將春日的療癒感以「Portrait 狂放」系列冰箱呈現。

▲巨型米奇約有250公分高，成為新的信義區美照打卡地標。（圖／品牌提供）

日前Daniel Wong也以台灣首位設計師之姿，與迪士尼聯名了一系列商品，更高調進駐信義新天地 A11 開設限定店，不僅帶來超巨大250公分米奇公仔，掀起打卡潮，還加碼展示藝術版畫作品與獨賣的米奇印花商品，讓網美們買好、拍滿還能同時看展！

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