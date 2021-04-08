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暗沉糗翻！女星瘋「複合式腋下管理」，一次解決異味和色素沉澱

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▲▼腋下暗沉糗翻！「複合式腋下管理」正夯 。（圖／翻攝自IG）

▲女藝人的腋下肌膚亮白無瑕，全都靠良好的腋下管理。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣氣候悶熱又潮濕，每到夏天除了流汗易有體味，穿上無袖不小心露出的腋下暗沉更是尷尬。根據尼爾森調查顯示，超過8成民眾認為心儀對象散發的味道是吸引人的要素之一。另外也有民眾認為，若有狐臭、色素沉澱等相關問題，會影響觀感。

▲▼腋下暗沉糗翻！「複合式腋下管理」正夯 。（圖／Unsplash）

▲傳統的腋下處理方式較為繁瑣。（圖／Unsplash，以下同）

以往想要處理腋下異味多半得靠手術和肉毒治療，患者除了需要承受術後恢復期和疤痕，肉毒更是需要重複施作。鄭鈞云醫師表示：「愛美女性對於腋下的異味或是毛髮、黑色素無法輕易解決而感到困擾；利用複合式的腋下保養管理十分適合。」

複合式腋下保養管理，可透過非侵入式方式，一次解決腋下多汗及異味問題，還可以同時破壞皮囊、去除腋毛。鄭醫師也建議，若希望除毛效果更好，可以透過雷射除毛再加強，更有效地延緩毛髮生長的速度。

▲▼腋下暗沉糗翻！「複合式腋下管理」正夯 。（圖／Unsplash）

▲腋下保養得宜，舉手投足更有自信。

另外許多女性在意的色素沉澱問題，也可以利用特定的美白雷射幫助改善、促進腋下的表皮新生，使肌膚美白粉嫩，將細節做到位，一次管理好腋下問題。


▲▼腋下暗沉糗翻！「複合式腋下管理」正夯 。（圖／Unsplash）

夏季穿著無袖露出腋下機率大增。

那麼腋下暗沉除了靠雷射美白外，平日是否定時擦美白保養品就可改善？鄭醫師表示，腋下暗沉並非單一原因，賀爾蒙分泌太旺盛、除毛方式不正確都會影響。如果暗沉已經較嚴重，還是建議尋求專業醫師的協助。最後醫師提醒，施作完相關課程後，仍要盡量避免泡澡、三溫暖等活動，讓腋下肌膚休息新生，才能達到最好的腋下保養效果。

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關鍵字：

腋下保養, 美白, 異味, 保養, 夏季

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