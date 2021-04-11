用「小人菜刀架」想像成討厭的人事物　捅下去太紓壓

編輯／Emily 圖／翻攝自etsy.com、store.shopping.yahoo.co.jp、rushkartt.com

日本常常推出腦洞大開的小物，有一款「人形菜刀架」就充滿創意，把普通放菜刀的架子做成人體造型，刀子放進去，就像把小人捅了好幾刀，如果把它想像成討厭的人事物，瞬間覺得很紓壓，平常生活中如果累積太多壓力，就在廚房擺上這款菜刀架吧！

「人形菜刀架」造型是一個簡單的小人，可以在它的頭部、胸膛、肚子、腿部共五處放置菜刀，把刀子擺進去就像被射了五刀，雖然它沒有生命，但姿勢還配合被捅，做成往後傾斜的樣子，用看的也能感覺到疼痛。這系列除了木頭紋小人，還有黑色和紅色兩款。

另一款菜刀架則做成斯巴達戰士造型，木頭小人戴著頭盔、手拿盾牌，擺出抵禦外敵的姿勢，盾牌上有六個孔可以插入菜刀，讓小人看起來像在奮力抵擋飛刀攻擊，它的手還舉了一把小刀準備反擊。「人形菜刀架」有趣的造型很吸引人，當你有不滿的時候，可以把它當作對象盡情發洩。

喜歡特殊造型的廚房小物，也可以看看外國網站RushhKartt推出的「菜瓜布小床」，平常放菜瓜布的架子造型了無新意，這一款就把架子做成一張可愛的白色雙人床，菜瓜布放進去就變成厚厚的床墊，上面還有兩顆枕頭，會不會太Q啦！底部有方便排水的設計，不用擔心變得濕濕黏黏。

►「泡泡相機」拍美照必備！可愛造型剛好遮臉 按下快門馬上自帶濾鏡

►打造居家電影院！超萌「熊大投影機」僅手掌大 可投影出50吋螢幕