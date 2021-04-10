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超質感LOEWE、FENDI手袋只要銅板價？原來是神人用59元麻布包做成！

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編輯／JJ

購買昂貴的精品總是會讓人荷包大失血，最近網路上就有人分享，運用無印良品（MUJI）販售的素面「麻布包」，DIY手作製成各大精品模樣的手袋，就好像這些品牌全與無印良品聯名了一樣，透過簡單的手繪、刺繡、拼貼⋯⋯就能將百元內銅板價打造出萬元質感，令人也好想嘗試看看，想要如何發揮創意都行。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲無印良品黃麻購物袋成為神人網友們的畫布。（圖／翻攝自無印良品官網）

無印良品所販售的「黃麻購物袋」為純然素面的滑麻顏色，總共分為A3、A4、B5三種尺寸，分別是79元、69元、59元。

近期網路上就有許多網友們分享「改造無印良品麻布包」的成果，其中不少人便選擇將喜歡的品牌LOGO作為靈感，用各種方式DIY做出自己心目中最美的手袋。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友將無印良品麻布袋改造成LOEWE手提袋。（圖／翻攝自小紅書＠米小小生、小地豆）

像這個LOEWE主題的麻布袋，是運用刺繡的方式將經典LOGO與字母繡上去，沒有學過技巧的人可能難以上手，可以改用手繪的方式，或是額外請刺繡師傅製作，另一款有人製作CELINE的也是同理。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲簡簡單單的LOGO就超有質感。（圖／翻攝自小紅書＠ww）

GUCCI紅翻天的卡通聯名系列也是許多人想入手，但是礙於昂貴售價而心痛放棄，現在不管你是要畫米奇、畫哆啦A夢是任何卡通人物都可以，先用鉛筆打好底稿，再用壓克力顏料直接上色即可。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲GUCCI與卡通角色的聯名成為靈感。（圖／翻攝自小紅書＠寫字的李小木、twins-ccyy）

DIOR原先就有推出類似包型的托特包，想要魚目混珠嚇嚇朋友就很適合當作參考，只不過實際畫起來可是相當有難度的喔。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIOR的托特包正是這樣的方正包型，改造起來更有以假亂真的效果。（圖／翻攝自小紅書＠閒閒的一天、多多的畫）

畫畫功力欠佳，但是也想嘗試DIY的朋友們不要急著放棄，運用現成商品的布標、防塵套上的LOGO，剪裁下來後拼貼、縫製於麻布包上，也能打造出充滿個人特色的單品。

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲可以選擇一個品牌簡單呈現，也能用多個品牌拼貼的方式營造街頭感。（圖／翻攝自小紅書＠牆上的黑點點、h_rennnx.）

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIY無印良品麻布包。（圖／翻攝自小紅書）

▲更多神人網友們的作品提供大家欣賞。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

無印良品, MUJI, 精品手袋, 聯名, 銅板價, 手作, DIY

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